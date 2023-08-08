«В детстве туда не ходили»: как живет парк Уфы, где убили женщину и нашли извращенца

Отсутствие регулярного освещения, дорожек для прогулок, скамеек для отдыха, мусорных баков не играют на руку привлекательности парка. Кое-где видны следы того, что кто-то из горожан приходит сюда проводить время — кучи древесного угля, сложенные под мангал кирпичи. Но в целом парк им. Калинина сегодня не выглядит таким местом, куда было бы приятно прийти на прогулку одному или в компании. К тому же, порой случаются жуткие вещи, отторгающие желание посетить парк. В 2021 году стало известно, что здесь была убита и захоронена женщина. Ещё ранее в СМИ была информация, что в лесу завёлся эксгибиционист.