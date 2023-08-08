«В детстве туда не ходили»: как живет парк Уфы, где убили женщину и нашли извращенца

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Жизнь Парка культуры и отдыха им. М. И. Калинина, расположенного между улицей Трамвайной и проспектом Октября, началась в 1961 году. Спустя 12 лет, летом 1973 года, здесь установили типовой памятник Михаилу Ивановичу Калинину — одному из видных деятелей большевистской партии (его именем с 1931 по 1990 год назывался город Тверь, а после Великой Отечественной войны в его честь назвали бывший немецкий город Кёнигсберг, ныне — Калининград).
Коренной уфимец Всеволод (имя изменено), много лет живущий в Черниковке, рассказал, что в советские времена в парке были качели, карусели, но, по его воспоминаниям, «он всегда был заброшенный, полная пустота»:
«Даже в детстве мы никогда туда не ходили!».
Уфимка Александра (имя изменено) вторит Всеволоду: «Парк всегда был большой и заброшенный, никогда туда не ходили. Говорили, что в одиночку туда ходить не стоит».
Однако Виктор (имя изменено), живущий в одном из близлежащих домов более 40 лет, рассказал о том, что раньше в северо-западной части парка находился летний кинотеатр, столы для настольного тенниса, танцевальная площадка.
«Мужчины сидели под навесом, играли в шашки и шахматы. А родители оставляли нас в летнем кинотеатре. В школьные годы здесь были беговые дорожки, мы участвовали в соревнованиях — два круга по 500 метров по территории парка. Зимой катались на лыжах».
На то, что парк им. М. И. Калинина всё же пытались благоустроить в советские времена, намекают поваленные бетонные столбы, блоки, металлические трубы, торчащие из земли. По словам Виктора, раньше по ним шли электрические провода, дорожки освещались фонарями, а неподалеку от нынешней ветеринарной клиники была электрическая подстанция. Уфимец считает, что причину запустения и заброшенности нужно искать в 90-х. Недостаток государственного финансирования, распродажа собственности, бесхозяйственность привели парк к упадку.
Когда мы слышим словосочетание «парк культуры и отдыха», нам на ум приходит парк Горького — один из крупнейших в Москве. Там есть входная группа, клумбы, гайд-парк, спортивные площадки, пункты проката палок для скандинавской ходьбы и велосипедов, танцевальный клуб и так далее. К сожалению, всё, чем может гордиться уфимский Парк культуры и отдыха имени М. И. Калинина — памятник «всесоюзному старосте», окруженный объездным трамвайным кольцом, и несколько лавочек рядом. Асфальт и швы между тротуарными плитками прорастают травой, корнями, ростками деревьев. Но стоит чуть дальше отдалиться от входа в парк со стороны ГДК, как асфальт обрывается, начинаются заросшие кустами грунтовые тропинки.
Середина лесного массива разнообразна растительностью — ясенем, липой, вязом шершавым и гладким, соснами, дубами, рябиной. Кроме того, место богато и кустарниками — ягодами малины, ежевики, ядовитых для людей и животных воронца колосистого и копытня. Но главенствующее положение во флоре местности играет американский клён. Увы, растения не получают должного ухода, поэтому подвержены болезням — нашествию гусениц и минирующих мушек, заражениям бурой пятнистостью, листовой гнилью.
Бедствие представляет собой количество гниющих и высохших деревьев. Судя по кучам сваленных в одном месте стволов и веток, «Горзеленхоз» предпринимает попытки уборки леса, однако сил организации недостаточно. Кроме того, назло природоохранным организациям действуют люди, выбрасывающие мусор в парке — по разные стороны тропинок лежат огромные груды бутылок, тряпок, пакетов, пачек из-под сигарет. В одном месте автору попалось даже захоронение собаки!
Отсутствие регулярного освещения, дорожек для прогулок, скамеек для отдыха, мусорных баков не играют на руку привлекательности парка. Кое-где видны следы того, что кто-то из горожан приходит сюда проводить время — кучи древесного угля, сложенные под мангал кирпичи. Но в целом парк им. Калинина сегодня не выглядит таким местом, куда было бы приятно прийти на прогулку одному или в компании. К тому же, порой случаются жуткие вещи, отторгающие желание посетить парк. В 2021 году стало известно, что здесь была убита и захоронена женщина. Ещё ранее в СМИ была информация, что в лесу завёлся эксгибиционист.
О планах благоустройства парка говорят уже много лет. В 2007 году через лесной массив была прорублена просека, по которой собирались строить дорогу. Она должна была соединить улицу Российскую и Дежнёвский путепровод, тем самым позволяя выезжать из Черниковки не через проспект Октября, а более коротким путём. Однако проект застопорился на стадии экологической экспертизы. Позже различными организациями и деятелями выдвигались идеи по реконструкции парка, например, возведению Центра современного искусства, дизайнерских бюро, танцевальных площадок, скейт-парков. В 2019 году мэр Уфы Ульфат Мустафин выступал за создание волейбольного центра и испытательного центра УГНТУ. Радий Хабиров поддерживал инициативы по размещению футбольного поля и благоустройства пруда на месте карстовых провалов.
К сожалению, с тех пор Парк культуры и отдыха им. М. И. Калинина продолжает запустевать. В муниципальном учреждении «Горзеленхоз» нам не удалось получить информации о дальнейшей судьбе этого места. Специалист производственно-технического отдела сказал, что в ведении организации — полоса леса вдоль проспекта Октября и устранение болезней, угрожающих растительности. Также он посоветовал обратиться к администрации города, в которой, по его словам, должен быть проект реконструкции с 2025 года. В отделе коммунального хозяйства и благоустройства администрации Калининского района на наш звонок не ответили.
19 июля 2023 годанынешний глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на своей странице в социальной сети VK заявил, что в рамках проекта «Уфимское ожерелье» планируется привести в порядок и парк Калинина. До этого и. о. главы администрации Калининского района Дмитрий Миронов отчитался о предложениях по созданию маршрута «Уфимского ожерелья» между спорткомплексом «Биатлон» и улицей Чудинова через парк. Начало работ запланировано на этот год.
А пока что в парке проводятся регулярные собрания участников ролевых игр, бродят собаки, накапливается мусор и, по словам тех, кто живёт неподалёку, «постоянно тусуются наркоманы». Но наш собеседник Виктор надежды не теряет:
«Может, если люди узнают про это место, приведут его в порядок? Ведь в Непейцевском дендрарии проводятся субботники, вывозят мусор, гниль. Если надо будет, мы и людей соберём!»