Сотрудники ГИБДД сопроводили беременную до больницы в Башкирии

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
В паблике БашДТП появилась благодарность от новоявленного отца, который попросил отблагодарить полицейских Муллаянова Н.Ф., Валеева В.Ф., Гафарова Р.Д за помощь на дороге. Мужчина рассказал, что сегодня у его супруг и начались схватки и он повез ее в Уфу на машине, в районе д. Ивачево в Дюртюлинском районе потуги усилились и тогда мужчина решил попросить инспекторов ГИБДД о помощи.
Они с мигалками сопроводили мужчину до Уфы объезжать все пробки и вызвали скорую помощь, которая ждала роженицу на въезде в город.
» У нас родилась доченька и благодаря неравнодушным людям, все прошло хорошо. Спасибо большое им и пусть Аллах воздаст за такую доброту», — написал мужчина в соцсетях.
В комментариях люди также поблагодарили сотрудников ГИБДД за помощь, и сошли в одном: «Наши гашники лучшие. Спасибо им!»