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Published Сегодня, 16:49

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Updated Сегодня, 16:52

В Башкирии полицейские с мигалками проводили беременную до больницы

Сотрудники ГИБДД сопроводили беременную до больницы в Башкирии

19 мая 2024, 16:49
Фото: 1MI

В Башкирии полицейские с мигалками проводили беременную до больницы

Девушка поблагодарила инспекторов за оперативную помощь.

В паблике БашДТП появилась благодарность от новоявленного отца, который попросил отблагодарить полицейских Муллаянова Н.Ф., Валеева В.Ф., Гафарова Р.Д за помощь на дороге. Мужчина рассказал, что сегодня у его супруг и начались схватки и он повез ее в Уфу на машине, в районе д. Ивачево в Дюртюлинском районе потуги усилились и тогда мужчина решил попросить инспекторов ГИБДД о помощи.

Они с мигалками сопроводили мужчину до Уфы объезжать все пробки и вызвали скорую помощь, которая ждала роженицу на въезде в город.

» У нас родилась доченька и благодаря неравнодушным людям, все прошло хорошо. Спасибо большое им и пусть Аллах воздаст за такую доброту», — написал мужчина в соцсетях.

В комментариях люди также поблагодарили сотрудников ГИБДД за помощь, и сошли в одном: «Наши гашники лучшие. Спасибо им!»

#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#ГИБДД#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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