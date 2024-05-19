Сотрудники ГИБДД сопроводили беременную до больницы в Башкирии

В паблике БашДТП появилась благодарность от новоявленного отца, который попросил отблагодарить полицейских Муллаянова Н.Ф., Валеева В.Ф., Гафарова Р.Д за помощь на дороге. Мужчина рассказал, что сегодня у его супруг и начались схватки и он повез ее в Уфу на машине, в районе д. Ивачево в Дюртюлинском районе потуги усилились и тогда мужчина решил попросить инспекторов ГИБДД о помощи.