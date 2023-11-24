«Дети опоздали в школу, люди — на работу». Уфимцы возмущены переполненными автобусами

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Жительница Затона обратилась к главе Башкирии из-за сложностей с общественным транспортом.
Пользовательница соцсетей написали в комментариях к посту Радия Хабирова, что она думает об уфимском транспорте. Она попросила его рассмотреть график движения автобусов №30 и №30К. По её словам, за 27 минут ожидания ни один из этих автобусов не подъехал.
Из-за такой ситуации, по словам женщины, дети опоздали в школу, а взрослые — на работу. «С (улицы — прим. ред.) Ахметова уже мест совсем не бывает, люди так и вынуждены стоять, мерзнуть дальше» — констатировала недовольная уфимка.
В ГУП «Башавтотранс», филиалом которого является УПАП-3, обслуживающий маршруты, пообещали разобраться в ситуации и ответить 27 ноября.