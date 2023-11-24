«Дети опоздали в школу, люди — на работу». Уфимцы возмущены переполненными автобусами

Пользовательница соцсетей написали в комментариях к посту Радия Хабирова, что она думает об уфимском транспорте. Она попросила его рассмотреть график движения автобусов №30 и №30К. По её словам, за 27 минут ожидания ни один из этих автобусов не подъехал.