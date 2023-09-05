«Превратится в болото»: что происходит с главной рекой и известными озерами Башкирии

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Река Белая — одна из самых красивых и популярных среди туристов рек Южного Урала. Она привлекает своей непревзойденной красотой и удобством для путешественников. Благодаря отсутствию сложных участков река Белая становится доступной даже для неподготовленных туристов.
Гидрометцентр России сообщал, что после аномальной жары уровень воды в реке Белая опустился до критически низкой отметки. На данным момент такой уровень воды является одним из самых низких в Приволжском округе.
Сейчас отметка уровня Белой в районе уфимского гидропоста составляет минус 154 см, это практически на полтора метра ниже средних многолетних значений.
Река находится не первый раз в такой ситуации. Критическую отметку река имела в 2021 и 2010 годах — минус 158 см и минус 152 см над нулем поста.
Река сейчас выглядит как неухоженный водоём: её берег зарос камышами, а посреди водотока появились островки суши. Если раньше жители и туристы приходили на набережную для того, чтобы насладиться видом на реку, то теперь спокойно можно утверждать, что смотреть там не на что.
Председатель Союза экологов Александр Веселов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отмечал, что уже в недалеком будущем река Белая вполне может повторить судьбу своего правого притока — речки Сутолока, которая ныне протекает в трубах под асфальтом проспекта Салавата Юлаева.
«Река Белая и ее притоки в Башкирии катастрофически мелеют и зарастают водорослями. Площадь стариц, прудов и озер, малых рек сокращается и уже на треть покрыта желто-зелеными пятнами водорослей, заводи и мелкие участки Белой с минимальной скоростью течения также приобрели вид деградирующего водотока.
Начальник отдела гидрологии Башгидрометцентра Галина Зайцева отметила, что в том, что река обмелела, ничего страшного нет.
«Засушливый период в этом году начался намного раньше, поэтому неудивительно, что река обмелела. Сейчас уровень воды в реке приостановился, потому что начались небольшие дожди ливневого характера, если и дальше будут дожди, то уровень так и будет стоять. На данный момент никаких действий мы принять не можем, Павловское водохранилище и так спустило больше воды, боялись, что корабли и теплоходы на мель могут сесть, поэтому много воды спустили», — объяснила представитель Башгидромета.
Также, Башгидрометцентр сообщает, что все организации работают по плану. В случае критической ситуации у водоснабжения есть дополнительные резервуары, также вода есть в колодцах, бояться ничего не нужно.
Несмотря на положительные прогнозы Башгидрометцентра, проблемы, которые могут появится из-за обмеления реки, никуда не ушли.
Из-за обмеления меняется дно Белой. Поэтому сейчас могут появиться новые опасные места для те, кому нравится переправляться на лодках. На данный момент подпитка главной реки идет за счет Павловского водохранилища. В случае, если река окончательно обмелеет, она перестанет быть судоходной.
Напомним, что на протяжении уже двух лет в республику во время половодья приходят круизные суда. Для их дальнейшего передвижения нужна определенная глубина, с обмелением условия судоходства могут быть нарушены. Также возможен факт ухудшения экологических условий водных объектов и обмеление малых рек.
В Башкирии обмелела не только Белая — с каждым годом ухудшается состояние озер, например, Кандрыкуль и Аслыкуль. Доктор биологических наук Василий Мартыненко в эфире программы «Честно говоря» на телеканале БСТ заявлял, что если тенденция к обмелению озера Аслыкуль продолжится, то оно превратится в болото. Эксперт также отмечал, что раньше возле озера был лес, который защищал территорию от сильных ветров и выдувания снежных осадков. Если бы по всему северному, северо-западному и северо-восточному берегу здесь были деревья, проблема бы не стояла так остро.
Павловское водохранилище не осталось в стороне и тоже обмелело — буйки лежат на берегу, а с понтона, если прыгать, то только в песок. В связи с этим многие базы отдыха вынуждены ограничить количество отдыхающих у воды. Связано ли обмеление с аномальной жарой или это последствия того, что Павловское водохранилище спустило много воды в Белую, — непонятно.
Обмеление водоёмов в Башкирии является серьезной проблемой, которая требует срочных мер. Стоит отметить важность контроля за загрязнением рек и озёр. Вредные промышленные выбросы и несанкционированная вырубка леса должны быть запрещены, чтобы не нарушать экосистему водоёмов.
Также важно поощрять использование экологически более чистых технологий в производстве, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Важным шагом в борьбе с обмелением водоёмов является также осуществление контроля за водоотводами и использованием водных ресурсов.