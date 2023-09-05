«Превратится в болото»: что происходит с главной рекой и известными озерами Башкирии

В Башкирии обмелела не только Белая — с каждым годом ухудшается состояние озер, например, Кандрыкуль и Аслыкуль. Доктор биологических наук Василий Мартыненко в эфире программы «Честно говоря» на телеканале БСТ заявлял, что если тенденция к обмелению озера Аслыкуль продолжится, то оно превратится в болото. Эксперт также отмечал, что раньше возле озера был лес, который защищал территорию от сильных ветров и выдувания снежных осадков. Если бы по всему северному, северо-западному и северо-восточному берегу здесь были деревья, проблема бы не стояла так остро.