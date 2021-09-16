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В Уфе жители Шакши создали петицию об отделении микрорайона от столицы

16 сентября 2021, 06:41
Фото: yandex.ru
Причина такого радикального решения кроется в «скотском отношении».

Жители Шакши создали петицию об отделении микрорайона либо от Калининского района либо вовсе от Уфы. Так, автор петиции Андрей Евстигнеев пишет, что можно выделить Шакшу «в отдельный район города Уфы, наподобие с Демским или отдельным районом республики».

Аргументируется такое радикальное решение «скотским отношением» и «полным безразличием городских властей к жителям этой территории». В частности, автор пишет о двух возможных въездах в микрорайон: через скотопрогон и через «технологические «красоты» Кроношпана», где, по словам автора, дорога не освещается и постоянно разбита. Отмечается и отсутствие инфраструктуры:

- В Шакше нет кинотеатра, бассейна, больницы, полноценных парков и скверов, других благ, доступных для жителей остальной Уфы, - заявил автор петиции.

В конце обращения Евстигнеев добавил, что власти города видимо не знают о существовании Шакши. На данный момент петицию поддержало 37 человек.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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