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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Спасатели установили причину возгорания в торговом комплексе в Уфе

«Тление утеплителя»: стала известна причина возгорания в крупном торговом центре Уфы

17 октября 2023, 11:01
Фото: mkset.ru

Спасатели установили причину возгорания в торговом комплексе в Уфе

С момента вызова пожарных прошло 25 минут.

Возгорание в ТЦ «Меркурий» ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

Напомним, сегодня около 15 часов дня появилась информация о пожаре в крупном торговом центре. Пожары в «Меркурии» происходят не впервые — в прошлый раз его пришлось тушить с использованием вертолёта.

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Спасатели сообщают, что задымление под крышей произошло из-за утеплителя. Он начал тлеть под внешней обшивкой стены в той части здания, которая не используется. Шесть квадратных метров тлеющего материала ликвидировали в течение 25 минут с момента сигнала.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Также в ведомстве сообщают, что никто не пострадал, эвакуация не проводилась. Сейчас спасатели проверяют проверку кровли тепловизором во избежание повторного воспламенения.

#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров
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