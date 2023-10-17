«Тление утеплителя»: стала известна причина возгорания в крупном торговом центре Уфы

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Возгорание в ТЦ «Меркурий» ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.
Напомним, сегодня около 15 часов дня появилась информация о пожаре в крупном торговом центре. Пожары в «Меркурии» происходят не впервые — в прошлый раз его пришлось тушить с использованием вертолёта.
Спасатели сообщают, что задымление под крышей произошло из-за утеплителя. Он начал тлеть под внешней обшивкой стены в той части здания, которая не используется. Шесть квадратных метров тлеющего материала ликвидировали в течение 25 минут с момента сигнала.
Также в ведомстве сообщают, что никто не пострадал, эвакуация не проводилась. Сейчас спасатели проверяют проверку кровли тепловизором во избежание повторного воспламенения.