Дороже заграницы: что говорят об отдыхе в санаториях Башкирии

Некоторые же пациенты санатория заявляют о невкусной еде в столовой и равнодушном персонале, которого в санатории якобы не хватает. Лечебные процедуры у многих также вызвали вопросы. Проблемы якобы есть и с номерами. Где-то, по словам отдыхающих, был неисправным свет, где-то не работал телевизор или фен. Одну гостью возмутило то, что для постояльцев не предусмотрены скидки ни на каток, ни на тюбинг.