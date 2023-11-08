Дороже заграницы: что говорят об отдыхе в санаториях Башкирии

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Известный как Башкирии, так и далеко за её пределами геокурорт «Янгантау» неходится на территории геопарка ЮНЕСКО. По информации на сайте санатория, гора Янгантау, расположенная меж горных хребтов Южного Урала на северо-востоке Башкортостана, является «уникальным природным центром здоровья, не имеющим аналогов в мире». Поправить свое здоровье в санаторий ежегодно приезжают порядка 30 тысяч человек.
Пользователи называют санаторий одним из лучших в России — средняя оценка, по данным Яндекса, твёрдая пятерка. Подавляющее большинство отзывов положительные. Едва ли не каждый оценивает свое пребывание в санатории на пять звезд. Отмечается высокий уровень сервиса санатория, разнообразное питание и лечебные процедуры. Помимо прочего, одним из главных достоинств «Янгантау» пользователи называют местную природу.
Среди минусов пользователи выделяют высокую стоимость путевок. Некоторые утверждают, что уровень услуг, предоставляемых санаториям не соответствует ценам и оставляет желать лучшего. К примеру, Юрий У. в своем отзыве об отдыхе говорит, что оздоровительные процедуры там якобы выполняют «на отвали». Медсестры, по его словам, якобы игнорируют просьбы о замене лечения, а массаж будто бы делают около пяти минут. Несмотря на это, тот же пользователь высоко отметил питание, обслуживание номеров и развлекательную программу в «Янгантау».
Санаторий «Красноусольск» находится в 130 километрах от Уфы. Отдыхающим здесь предлагают оздоровительные программы, в том числе грязе- и водолечебницы, бассейн с каскадным душем, теннисный корт, спортзал и многое другое.
Так же, как «Янгантау» санаторий высоко оценивают отдыхавшие. Средняя оценка — 5 из 5. Пользователи также хвалят местную природу и свежий воздух. Среди главных достоинств здесь выделяют ухоженную территорию, утиное озеро, лес, минеральные источники и лечебную грязь. Похвалы (в большинстве своем) удостаиваются кухня и сервис. По словам пользователей, «кормят здесь на убой», а персонал «работает с любовью к своему делу».
Однако некоторые остаются недовольными большими очередями на процедуры. Также в нескольких отзывах пользователи негативно высказываются о меню, которое, по их словам, «оставляет желать лучшего» и «так готовят в любой столовой».
Как указано на сайте здравницы, «Зеленая роща» в основном специализируется на бальнеологических (водолечебных — прим.ред) процедурах. Благодаря минеральным водам здесь создана система, в которой комфорт сочетается с восстановительным лечением.
Оценка пользователей Яндекс здесь несколько ниже по сравнению с предыдущими — 4,5 из 5, плюс сами отзывы гораздо более разнообразные. Многие отмечают, что территория санатория — облагороженный зеленый парк — отлично подходит для размеренных пеших прогулок и для наслаждения пейзажами, открывающимися с Лысой горы. Среди плюсов выделяют вкусное и полезное меню, приветливый персонал и медицинские услуги высокого уровня.
Некоторые же пациенты санатория заявляют о невкусной еде в столовой и равнодушном персонале, которого в санатории якобы не хватает. Лечебные процедуры у многих также вызвали вопросы. Проблемы якобы есть и с номерами. Где-то, по словам отдыхающих, был неисправным свет, где-то не работал телевизор или фен. Одну гостью возмутило то, что для постояльцев не предусмотрены скидки ни на каток, ни на тюбинг.
Санаторий «Якты-Куль» расположен на берегу одноименного озера в окружении Уральских гор. Озеро Якты-Куль (ещё его называют «Банное» — прим.ред) признано самым глубоководным пресным водоемом республики, с чистой водой и белым кварцевым песком на пляже.
Во многих отзывах упоминается живописный вид, который открывается из окон здравницы. Хорошо отзываются и о местном пляже близ озера, купание в котором, как считают многие, может неплохо разнообразить пребывание в санатории. Отмечают кухню и работу персонала. Некоторые пользователи, по признаниям, не изменяют отдыху в этом санатории уже в течение многих лет. Гости санатория также обращают внимание на возможности для занятия спортом: прокат коньков и лыж.
В одном из популярных отзывов отдыхавшие жалуются на питание, качество которого по их мнению, заметно ухудшилось. Якобы раньше в меню были представлены различные виды мяса и рыбы, а на каждую трапезу гостям подавали много хлебобулочных изделий,. Теперь же в санатории якобы сильно урезали порции, а вкусовые характеристики отдельных блюд вообще, по их мнению, не поддаются описанию.
Санаторий в Аскинском районе Башкирии окружен смешанным лесом, рекой, а также источниками с минеральной водой и «святым» ключом. Основными природными лечебными факторами санатория называют континентальный лесной климат, минеральную воду с высоким содержанием сероводородных ионов, слабоминерализованную воду источника «Святой ключ», по химическому составу идентичную водам из термальных источников в чешских Карловых Варах.
Средняя оценка санатория, по данным Яндекс.Карт, 4 балла из 5. Впечатления об отдыхе у большинства бывших постояльцев положительные. Место называют прекрасным вариантом как для отдыха, так и для лечения. Отдыхавшие говорят о разнообразных и эффективных оздоровительных процедурах. В целом о персонале отзываются хорошо, ровно как и о разнообразии меню в санатории.
Некоторые отзывы более критичны. Люди недовольны излишней, по их мнению, коммерционализацией санатория: «платишь такие деньги, а почти все нормальное платно» — гласит один из комментариев.
Также претензии вокруг себя собрало питание в здравнице. Один из отдыхавших рассказывает, что кухня там якобы весьма посредственная: отдельные блюда могут подаваться недоготовленными, а что-то, наоборот, пережаренным, а то и вовсе якобы «с гнильцой».
Как сообщается на сайте санатория, «Ассы» — «уникальное место, где сочетаются природная красота, лечебные возможности и комфортный отдых». Здравница специализируется на лечении заболеваний костно-мышечной системы, кожи и нервной системы.
Средняя оценка санатория — 4,8 балла из 5. По мнению пользователей, здесь есть всё для хорошего отдыха: природа, чистый, воздух, хорошие корпуса и просторные номера, вкусная кухня со свежими продуктами, вежливое и приветливое обслуживание. Кого-то завораживают местные пейзажи, кто-то остался под большим впечатлением от медобслуживания и процедур.
При этом есть пользователи, оставшиеся недовольными. У некоторых вопросы вызвала квалификация персонала. Многих смутили платные услуги, среди которых, к примеру, сауна и фитнес-зал. Смущала и концертная программа, которой там якобы нет и вовсе.
Однако один из отзывов сильно отличается от других и больше напоминает эссе с развернутыми комментариями по каждому пункту. Краткое содержание: плохо всё, начиная с момента заселения в номера и заканчивая расписанием процедур.
Этот многопрофильный санаторий предлагает отдыхающим различные лечебные и оздоровительные программы с сапропелевыми грязями и минеральными водами. На территории здравницы есть источник с собственной питьевой минеральной водой «Карагай», богатой фтором и йодом, а для грязевых аппликаций используются местные иловые грязи из озера Культубак.
Большинство отзывов положительные. Хвалят лечение и персонал, меню и местную природу. Многим из отдыхавших, как следует из отзывов, особенно нравится месторасположение здравницы, а также её сравнительно небольшая территория, где не нужно «бегать из одного корпуса в другой».
По мнению же некоторых, стоимость путевок сюда неоправданно завышена. Якобы уборка номеров проводится здесь раз в несколько дней, питание невкусное, а процедур мало. Некоторых возмутила платная парковка.
Санаторий специализируется на лечении органов пищеварения и органов дыхания нетуберкулезного характера. Отзывы, как и везде, разнятся между собой. Средняя оценка 4,6 из 5.
Большинство отдыхавших здесь рассказывают о приветливом персонале, качественных услугах, вкусном питании, комфортабельных номерах и хороших результатах после лечения.
Однако не обошлось и без ложки дёгтя. Пользовательница Наиля А. говорит о плохих номерах и «ужасном» состоянии раковин и туалета. Уборку номеров, по ее словам, якобы проводили через день, а ещё постояльцы, с её слов, сами должны были менять постельное бельё. Не обошла женщина стороной и столовую: еда на ее вкус однообразная и невкусная, а порции маленькие. Женщина надеялась, что сможет гулять здесь в вечернее время, однако прогулки омрачили пролегающие здесь неподалеку ж/д пути. При этом она отмечает, что «лечение хорошее, медперсонал отличный, а все остальное на 3 звезды не тянет».