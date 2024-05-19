В Башкирии бегуну повезло выжить после встречи с медведицей

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
ЧП произошло в лесу недалеко от деревни Кучуково, Учалинского района, сообщает издание «Йешлек». Молодой человек, увлекающийся бегом, совершал ежедневную пробежку по тропинке в лесной чаще, как вдруг наткнулся на медведицу с медвежатами. Животное было готово напасть, чтобы защитить потомство, но молодому человеку повезло.
» Я очень испугался поначалу, остановился и замер на секунду, потом вспомнил советы охотников, что нужно громко кричать, когда видишь медведя, чтобы он тебя испугался. Я и начал орать. Вставать на цыпочки и махать руками. Медведица спешно ретировалась в лес и медвежата за ней. Можно сказать, что мне очень повезло», — рассказал молодой человек.
По словам специалистов, встреча со столь крупным хищников в лесу чаще всего закачивается смертью или серьезными увечьями у человека.
«Парню действительно повезло в том, что медведица возможно тоже просто не ожидала встретить человека, он застал ее врасплох, можно сказать и стал кричать. Это его и спасло. В любом другом случае она бы съела его», — рассказал Мксеть охотник Михаил Габдуллин.