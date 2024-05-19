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В Башкирии бегуна едва не разодрала медведица

В Башкирии бегуну повезло выжить после встречи с медведицей

19 мая 2024, 05:27
Фото: 1MI

В Башкирии бегуна едва не разодрала медведица

Молодой человек встретил животных и уже попрощался с жизнью, но вспомнил совет охотников.

ЧП произошло в лесу недалеко от деревни Кучуково, Учалинского района, сообщает издание «Йешлек». Молодой человек, увлекающийся бегом, совершал ежедневную пробежку по тропинке в лесной чаще, как вдруг наткнулся на медведицу с медвежатами. Животное было готово напасть, чтобы защитить потомство, но молодому человеку повезло.

» Я очень испугался поначалу, остановился и замер на секунду, потом вспомнил советы охотников, что нужно громко кричать, когда видишь медведя, чтобы он тебя испугался. Я и начал орать. Вставать на цыпочки и махать руками. Медведица спешно ретировалась в лес и медвежата за ней. Можно сказать, что мне очень повезло», — рассказал молодой человек.

По словам специалистов, встреча со столь крупным хищников в лесу чаще всего закачивается смертью или серьезными увечьями у человека.

«Парню действительно повезло в том, что медведица возможно тоже просто не ожидала встретить человека, он застал ее врасплох, можно сказать и стал кричать. Это его и спасло. В любом другом случае она бы съела его», — рассказал Мксеть охотник Михаил Габдуллин.
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