В Башкирии бегуну повезло выжить после встречи с медведицей

ЧП произошло в лесу недалеко от деревни Кучуково, Учалинского района, сообщает издание «Йешлек». Молодой человек, увлекающийся бегом, совершал ежедневную пробежку по тропинке в лесной чаще, как вдруг наткнулся на медведицу с медвежатами. Животное было готово напасть, чтобы защитить потомство, но молодому человеку повезло.