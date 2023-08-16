«Слышны выстрелы»: произошедшее возле детского сада напугало всю Уфу

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
Как сообщается в телеграм-канале «Новости МВД Башкортостана», сообщение о хлопках, похожих на звуки выстрелов, поступило 14 августа в полицейский отдел № 8.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили квартиру, с балкона которой были произведены выстрелы. Предварительно, виновником происшествия является 15-летний юноша, без спроса взявший пневматический пистолет, принадлежащий его отцу.
Полицейские изъяли пистолет у подростка. По факту произошедшего проводится проверка.
По информации с телеграм-канала «Честно говоря», где соседи школьника поделились видео, на котором отчётливо слышны хлопки, стало известно, что тот якобы стрелял в сторону детского сада.