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Published Сегодня, 04:21

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Updated Сегодня, 04:47

В Уфе подросток устроил стрельбу из окна своего дома

«Слышны выстрелы»: произошедшее возле детского сада напугало всю Уфу

16 августа 2023, 04:21
Фото: Станислав Шемелов, / 1MI

В Уфе подросток устроил стрельбу из окна своего дома

15-летний подросток в Сипайлово открыл стрельбу из пневматического оружия.

Как сообщается в телеграм-канале «Новости МВД Башкортостана», сообщение о хлопках, похожих на звуки выстрелов, поступило 14 августа в полицейский отдел № 8.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили квартиру, с балкона которой были произведены выстрелы. Предварительно, виновником происшествия является 15-летний юноша, без спроса взявший пневматический пистолет, принадлежащий его отцу.

Полицейские изъяли пистолет у подростка. По факту произошедшего проводится проверка.

По информации с телеграм-канала «Честно говоря», где соседи школьника поделились видео, на котором отчётливо слышны хлопки, стало известно, что тот якобы стрелял в сторону детского сада.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Подросток#Полиция#Оружие#Стрельба#Пневматическое оружие
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