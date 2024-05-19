МЧС Башкирии предупреждает о минусовой температуре ночью

Региональное представительство МЧС России опубликовало предупреждение о заморозках в республике в предстоящую ночь. Местами на поверхности почвы температура может опуститься до -3°. Помимо садоводов осторожными необходимо быть также и автомобилистам, в случае воды на асфальте. Она, скорее всего ночью превратится в лед и может спровоцировать крупное ДТП. Кроме того, из-за резких перепадов температуры на дорогах возможен сильный туман и видимость упадет до 500-100- метров, особенно в низинах.