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МЧС Башкирии предупреждает о заморозках на почве

МЧС Башкирии предупреждает о минусовой температуре ночью

19 мая 2024, 10:12
Фото: 1MI

МЧС Башкирии предупреждает о заморозках на почве

Холодный циклон покинет республику только к середине следующей недели.

Региональное представительство МЧС России опубликовало предупреждение о заморозках в республике в предстоящую ночь. Местами на поверхности почвы температура может опуститься до -3°. Помимо садоводов осторожными необходимо быть также и автомобилистам, в случае воды на асфальте. Она, скорее всего ночью превратится в лед и может спровоцировать крупное ДТП. Кроме того, из-за резких перепадов температуры на дорогах возможен сильный туман и видимость упадет до 500-100- метров, особенно в низинах.

«По всей видимости, теплый фронт погоды придет в Башкортостан на следующей неделе, тогда температура стабилизируется и станет привычной для региона. Сейчас же днем тепло, а по ночам морозно, такая погодная аномалия больше похожа на климат пустынных регионов страны, когда температура воздуха резко меняемся от жаркой до отрицательной. Ждем тепла с Казахских степей и продолжаем мерзнуть», — отметили в гидрометцентре.
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