«Куплю личный паром для переправы!» Уфа столкнулась с восьмибалльными пробками

По данным «Яндекс.Карт», самая сложная ситуация — в центре, на Галле, Спортивной и на перекрёстке Уфимского шоссе с Трамвайной. Не лучше ситуация на выезде из Уфы в сторону Шакши, а также в обратном направлении.