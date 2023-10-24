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Posted 24 октября, 13:05

Published 24 октября, 13:05

Modified 24 октября, 13:07

Updated 24 октября, 13:07

Столицу Башкирии сковали восьмибалльные пробки

«Куплю личный паром для переправы!» Уфа столкнулась с восьмибалльными пробками

24 октября 2023, 13:05
Фото: 1MI

Столицу Башкирии сковали восьмибалльные пробки

Из-за непрекращающегося дождя поездка домой стала гораздо сложнее.

Вечером Уфу сковали восьмибалльные пробки. Об этом сообщают геоинформационные сервисы.

По данным «Яндекс.Карт», самая сложная ситуация — в центре, на Галле, Спортивной и на перекрёстке Уфимского шоссе с Трамвайной. Не лучше ситуация на выезде из Уфы в сторону Шакши, а также в обратном направлении.

Также тяжело приходится водителями на мосту между Инорсом и Черниковкой.

В центре столицы стоит улицы Цюрупы между Октябрьской революции и Заки Валиди.

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#Город#Уфа#Дороги#Транспорт#Пробки#Идэль Гумеров
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