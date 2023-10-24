«Куплю личный паром для переправы!» Уфа столкнулась с восьмибалльными пробками

Posted 24 октября, 13:05
Published 24 октября, 13:05
Modified 24 октября, 13:07
Updated 24 октября, 13:07
Вечером Уфу сковали восьмибалльные пробки. Об этом сообщают геоинформационные сервисы.
По данным «Яндекс.Карт», самая сложная ситуация — в центре, на Галле, Спортивной и на перекрёстке Уфимского шоссе с Трамвайной. Не лучше ситуация на выезде из Уфы в сторону Шакши, а также в обратном направлении.
Также тяжело приходится водителями на мосту между Инорсом и Черниковкой.
В центре столицы стоит улицы Цюрупы между Октябрьской революции и Заки Валиди.