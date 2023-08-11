«Более 8 миллионов»: в Уфе накрыли два подпольных игровых клуба

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:56
Как установлено следствием, преступная группа, насчитывавшая в своих рядах не менее 8 человек, действовала на территории Уфы в 2021–2022 годах. В этот период злоумышленники организовали два игровых клуба в в микрорайонах «Затон» и «Черниковка». Подчеркивается, что доступ в заведения был ограниченным: попасть туда могли лишь доверенные лица.
Для проведения азартных игр злоумышленники приобрели компьютеры, на которые в дальнейшем было установлено специальное программное обеспечение, необходимое для игр подобного плана. Отмечается, что данное ПО не было лицензировано. Злоумышленники установили его с нарушением авторских прав. Таким образом, компании-правообладателю был нанесен ущерб на сумму более 8 млн рублей.
По данным пресс-службы ведомства, незаконной деятельностью руководил 39-летний уфимец, который также привлек туда не менее четверых мужчин и трех женщин. В клубах они работали в качестве администраторов, операторов-кассиров и охранников.
— Незаконная деятельность игорных заведений была пресечена в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий следователями регионального управления СК России совместно с сотрудниками МВД по Республике Башкортостан. Всего изъято более 40 единиц игрового оборудования, — сообщили в региональном СК.
В настоящее время фигурантам группы предъявлено обвинение, организатору и еще одному сообщнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.