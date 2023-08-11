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Деятельность двух подпольных игровых клубов пресекли в Уфе

«Более 8 миллионов»: в Уфе накрыли два подпольных игровых клуба

11 августа 2023, 07:53
Фото: 1MI

Деятельность двух подпольных игровых клубов пресекли в Уфе

Незаконной деятельностью злоумышленники занимались в течение двух лет, сообщили в пресс-службе регионального СК

Как установлено следствием, преступная группа, насчитывавшая в своих рядах не менее 8 человек, действовала на территории Уфы в 2021–2022 годах. В этот период злоумышленники организовали два игровых клуба в в микрорайонах «Затон» и «Черниковка». Подчеркивается, что доступ в заведения был ограниченным: попасть туда могли лишь доверенные лица.

Для проведения азартных игр злоумышленники приобрели компьютеры, на которые в дальнейшем было установлено специальное программное обеспечение, необходимое для игр подобного плана. Отмечается, что данное ПО не было лицензировано. Злоумышленники установили его с нарушением авторских прав. Таким образом, компании-правообладателю был нанесен ущерб на сумму более 8 млн рублей.

По данным пресс-службы ведомства, незаконной деятельностью руководил 39-летний уфимец, который также привлек туда не менее четверых мужчин и трех женщин. В клубах они работали в качестве администраторов, операторов-кассиров и охранников.

— Незаконная деятельность игорных заведений была пресечена в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий следователями регионального управления СК России совместно с сотрудниками МВД по Республике Башкортостан. Всего изъято более 40 единиц игрового оборудования, — сообщили в региональном СК.

В настоящее время фигурантам группы предъявлено обвинение, организатору и еще одному сообщнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Происшествия#Город
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