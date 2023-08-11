«Более 8 миллионов»: в Уфе накрыли два подпольных игровых клуба

Как установлено следствием, преступная группа, насчитывавшая в своих рядах не менее 8 человек, действовала на территории Уфы в 2021–2022 годах. В этот период злоумышленники организовали два игровых клуба в в микрорайонах «Затон» и «Черниковка». Подчеркивается, что доступ в заведения был ограниченным: попасть туда могли лишь доверенные лица.