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Транспорт

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3 ноября
«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы
3 ноября, 15:18
В горных районах Башкирии из-за снегопада образовались огромные пробки
3 ноября, 09:55
Катастрофа на железной дороге под Уфой — что известно к этому часу
3 ноября, 07:17
Рекордное количество пьяных водителей задержали за сутки в Башкирии
3 ноября, 07:04
Дороги в Башкирии встали
3 ноября, 05:50
2 ноября
Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии
2 ноября, 05:01
1 ноября
Для Шакши спарили автобусы и электрички в Уфе
1 ноября, 13:24
Открытие дороги в Уфе перенесли на год
1 ноября, 08:42
Камикадзе остановили на пути к Уфе
1 ноября, 07:42
31 октября
Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников
31 октября, 19:18
Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА
31 октября, 17:37
Срочно. Небо Уфы экстренно закрыли
31 октября, 16:27
Грузовик с зерном перевернулся в Башкирии
31 октября, 14:50
В Башкирии начали борьбу с зимой
31 октября, 12:39
Чудо-кофе нашли в уфимском поезде
31 октября, 10:25
«Царём горы» из Уфы оказалась женщина
31 октября, 09:44
В Уфе трижды поднимут цены на проезд
31 октября, 07:55
30 октября
Уфимцев просят оценить светофоры
30 октября, 16:05
Видео. Уфимка бросила бутылку в пассажирский автобус
30 октября, 13:54
Гонки на трассе привели к смерти в Башкирии
30 октября, 08:57

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