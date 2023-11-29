Шакшинский мост в Уфе может быть открыт на несколько месяцев раньше

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил объект. По его словам, «динамика есть». На сегодняшний день продолжается ремонт опор моста и устанавливаются металлоконструкции мостового перехода. Константин Паппе, отвечающий за строительство и ремонт дорог и искусственных сооружений, сказал, что строители могут закончиться ремонт на несколько месяцев раньше — в декабре 2024 года.