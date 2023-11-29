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Мэр Уфы проинспектировал строительство Шакшинского моста

Шакшинский мост в Уфе может быть открыт на несколько месяцев раньше

29 ноября 2023, 03:40
Фото: vk.com/

Мэр Уфы проинспектировал строительство Шакшинского моста

В любом случае, уфимцам придётся потерпеть ещё больше года.

В Уфе продолжается строительство моста через Уфимку, соединяющего северную часть города с «отдалёнными территориями».

Реконструкция моста принесла немало хлопот для жителей столицы. На протяжении нескольких месяцев движение по нему регулярно перекрывается, а по утрам и вечерам подъезды к Шакшинскому мосту — одни из самых загруженных участков в Уфе.

В начале ноября на мосту начался монтаж балок. Планировалось, что реконструкция моста закончится в 2025 году.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил объект. По его словам, «динамика есть». На сегодняшний день продолжается ремонт опор моста и устанавливаются металлоконструкции мостового перехода. Константин Паппе, отвечающий за строительство и ремонт дорог и искусственных сооружений, сказал, что строители могут закончиться ремонт на несколько месяцев раньше — в декабре 2024 года.

Недавно стало известно, когда построят трассу, на которой погорел глава «Башкиравтодора».

#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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