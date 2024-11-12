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Ноябрь
В Уфе снесут полсотни домов, бани и гаражи
12 ноября, 17:17
Под Уфой построят технопарк
12 ноября, 16:24
Уфа сползает
12 ноября, 16:17
Мэрия провела уфимцев
11 ноября, 19:20
Уфимские чиновники вышли к людям из-за скандальной улицы
10 ноября, 11:47
БГПУ нарвался на проблемы с законом из-за снега
9 ноября, 07:36
Сегодня в Уфе: буйство стихии и Путин в Башкирии
8 ноября, 19:00
Тест для самых зорких: отличите Уфу и Казань времен СССР
8 ноября, 16:18
Куда сходить в Уфе бесплатно на выходные
7 ноября, 18:32
Цены на квартиры в Уфе установили антирекорд
6 ноября, 16:30
Из-за аварии в Башкирии построили Дом культуры
6 ноября, 16:16
В центре Уфы снесут самострой
6 ноября, 15:49
В Уфе построят дом за ₽3,8 млрд
6 ноября, 04:57
Октябрь
В Уфе закроют детский лагерь
31 октября, 15:49
Где эта улица, где этот дом: тест по Уфе времён СССР
30 октября, 18:50
Уфимцев просят оценить светофоры
30 октября, 16:05
Уфа не получит новую мечеть
29 октября, 16:12
Канатная дорога дотянется до «Цветов Башкирии» в Уфе
29 октября, 14:06
Сегодня в Уфе: мобилизация женщин, башкирский Сайлент Хилл и новый соратник Хабирова
28 октября, 20:39
Уфимцев оставят без бассейна и парковок
28 октября, 19:45

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