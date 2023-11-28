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В Уфе ночью сгорели три автомобиля

Три иномарки сгорели ночью в Уфе. Спасатели не отрицают вероятность поджога

28 ноября 2023, 06:00
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

В Уфе ночью сгорели три автомобиля

Огонь мог перекинуться на соседние машины.

В Дёме за ночь сгорели три иномарки. Об этом сообщили в МЧС.

После полуночи пожарные приехали по адресу ул. Дагестанская, д. 16 после вызова от жильцов. Но к тому моменту на парковке обугливались уже три автомобиля — Hyundai Solaris, Suzuki SX4 и Volkswagen Tiguan.

Огнеборцам пришлось вместе с местными жителями оттащить ближайшие машины, чтобы пламя не перекинулось на них — на кадрах видно, как толпа людей сдвигает с места автомобиль. На тушение огня прошло полчаса.

Видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

На месте работают оперативники. В МЧС говорят, что причиной пожара могли быть действия злоумышленников.

#Происшествия#Видео#Уфа#Пожар#Поджог автомобиля#МЧС#Идэль Гумеров#Дёма
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