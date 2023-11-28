Три иномарки сгорели ночью в Уфе. Спасатели не отрицают вероятность поджога

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В Дёме за ночь сгорели три иномарки. Об этом сообщили в МЧС.
После полуночи пожарные приехали по адресу ул. Дагестанская, д. 16 после вызова от жильцов. Но к тому моменту на парковке обугливались уже три автомобиля — Hyundai Solaris, Suzuki SX4 и Volkswagen Tiguan.
Огнеборцам пришлось вместе с местными жителями оттащить ближайшие машины, чтобы пламя не перекинулось на них — на кадрах видно, как толпа людей сдвигает с места автомобиль. На тушение огня прошло полчаса.
На месте работают оперативники. В МЧС говорят, что причиной пожара могли быть действия злоумышленников.
Недавно в Уфе попытались поджечь автомобиль преподавателя УГАТУ, а в той же Дёме огню подвергся автомобиль чиновника.