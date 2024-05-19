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Published Сегодня, 15:45

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Updated Сегодня, 16:00

Глава СК России разберется в отсутствии ремонта в сельской школе Башкирии

Александр Бастрыкин вмешался в проблемы сельской школы в Башкирии

19 мая 2024, 15:45
Фото: 1MI

Глава СК России разберется в отсутствии ремонта в сельской школе Башкирии

Центральный аппарат Следственного комитета России обратил внимание на комментарии жительницы села из республики.

Сегодня стало известно, что Александр Бастрыкин обратил внимание на комментарий жительницы села Серафимовский в приемной в социальных сетях. Женщина в красках рассказала об удручающем состоянии здания местной школы. Она сообщила, что его построили в 1954 году и с тех пор ни разу не проводили там ремонта, ни капитального, ни косметического. Из-за этого полы «ходят ходуном», со стен отслаивается штукатурка, а рамы в окнах рассохлись и сгнили. Сквозь щели продувает холодный ветер, зимой находится в помещении без одежды невозможно.

Председатель Следственного комитета России поручил региональному руководителю Комитета начать проверку ее сообщения и о результатах доложить. Ее ход будет контролировать аппарат центрального ведомства.

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#Общество#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Александр Бастрыкин#Бастрыкин
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