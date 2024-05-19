Александр Бастрыкин вмешался в проблемы сельской школы в Башкирии

Сегодня стало известно, что Александр Бастрыкин обратил внимание на комментарий жительницы села Серафимовский в приемной в социальных сетях. Женщина в красках рассказала об удручающем состоянии здания местной школы. Она сообщила, что его построили в 1954 году и с тех пор ни разу не проводили там ремонта, ни капитального, ни косметического. Из-за этого полы «ходят ходуном», со стен отслаивается штукатурка, а рамы в окнах рассохлись и сгнили. Сквозь щели продувает холодный ветер, зимой находится в помещении без одежды невозможно.