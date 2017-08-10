mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе продадут кинотеатр «Победа»

10 августа 2017, 15:38
Закрытие произошло из-за выставления здания на аукцион.

Один из старейших кинотеатров Уфы будет продан. Как сообщили Медиакорсети в пресс-службе администрации Калининского района Уфы, в настоящее время происходит смена собственника. Кинотеатр уже закрыт, последний сеанс там прошёл 23 июля. В руководстве кинотеатра пока отказались от комментариев, однако мы направили директору Ольге Толкачевой официальный запрос.

Уфимские общественники беспокоятся о дальнейшем будущем кинотеатра.

Отметим, что здание является признанным памятником архитектуры. По словам активиста Архзащиты Уфы Владимира Захарова, кинотеатр является постройкой 1949 года и находится на охране с 1976 г . Повторный указ правительства об охране, действует с 1992 года.

- Нет никаких сомнений, что это архитектурный памятник, выполненный в стиле поздний сталинский ампир, - прокомментировал Захаров.

Его коллега, краевед Анатолий Чечуха, рассказал нам, что сам кинотеатр был построен на картофельном поле, на пустыре.

- Это проект московского архитектора. За историю существования, облик «Победы» практически не менялся. Снести кинотеатр нельзя - это памятник архитектуры.

На вопрос о будущем «Победы», специалист заметил следующее: «По-моему ничего не изменится, но если новый хозяин вложится в него, можно сделать что-нибудь хорошее».

На данный момент дальнейшая судьба кинотеатр неизвестна. В ближайшее время запланировано проведение аукциона по продаже.

Материалы по теме
Продажу бывшего кинотеатра «Искра» в Стерлитамаке отменили
#Новости#Дмитрий Саламатин#Культура
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48