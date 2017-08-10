В Уфе продадут кинотеатр «Победа»

Один из старейших кинотеатров Уфы будет продан. Как сообщили Медиакорсети в пресс-службе администрации Калининского района Уфы, в настоящее время происходит смена собственника. Кинотеатр уже закрыт, последний сеанс там прошёл 23 июля. В руководстве кинотеатра пока отказались от комментариев, однако мы направили директору Ольге Толкачевой официальный запрос.
Уфимские общественники беспокоятся о дальнейшем будущем кинотеатра.
Отметим, что здание является признанным памятником архитектуры. По словам активиста Архзащиты Уфы Владимира Захарова, кинотеатр является постройкой 1949 года и находится на охране с 1976 г . Повторный указ правительства об охране, действует с 1992 года.
- Нет никаких сомнений, что это архитектурный памятник, выполненный в стиле поздний сталинский ампир, - прокомментировал Захаров.
Его коллега, краевед Анатолий Чечуха, рассказал нам, что сам кинотеатр был построен на картофельном поле, на пустыре.
- Это проект московского архитектора. За историю существования, облик «Победы» практически не менялся. Снести кинотеатр нельзя - это памятник архитектуры.
На вопрос о будущем «Победы», специалист заметил следующее: «По-моему ничего не изменится, но если новый хозяин вложится в него, можно сделать что-нибудь хорошее».
На данный момент дальнейшая судьба кинотеатр неизвестна. В ближайшее время запланировано проведение аукциона по продаже.