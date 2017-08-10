В Уфе продадут кинотеатр «Победа»

Один из старейших кинотеатров Уфы будет продан. Как сообщили Медиакорсети в пресс-службе администрации Калининского района Уфы, в настоящее время происходит смена собственника. Кинотеатр уже закрыт, последний сеанс там прошёл 23 июля. В руководстве кинотеатра пока отказались от комментариев, однако мы направили директору Ольге Толкачевой официальный запрос.