«Девушка, вы не уедете!» Уфимцы жалуются на переполненные автобусы в выходной день

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
В социальных сетях появились фотографии и возмущённые комментарии уфимцев, посвящённые общественному транспорту. На этот раз своё негодование выразили жители Дёмы и «Зубово Life 2».
Напомним, на днях чиновники из министерства проверили доступность автобусов и маршруток в Зелёной роще. Проблем они не выявили.
Сегодня жители квартала «Зубово Life 2» не смогли уместиться в переполненный автобус 126К, обслуживаемый «Башавтотранс».
В другом посте недовольными остались выходцы из Дёмы, которые не могли дождаться 258 автобуса (путь из Инорса до ЖК «Серебряный ручей»). Обслуживающая путь из Сипайлово до Дёмы 235 маршрутка к Зелёной роще подъезжала забитой до отказа.
Возможно, дело в том, что сегодня чиновники из министерства транспорта не вышли на проверку. Глядишь, и проблем бы никто не увидел.