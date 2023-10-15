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Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

В Уфе снова переполнены маршрутки и автобусы

«Девушка, вы не уедете!» Уфимцы жалуются на переполненные автобусы в выходной день

15 октября 2023, 18:19
Фото: Midjourney

В Уфе снова переполнены маршрутки и автобусы

Недовольными остались жители Зубово и Дёмы.

В социальных сетях появились фотографии и возмущённые комментарии уфимцев, посвящённые общественному транспорту. На этот раз своё негодование выразили жители Дёмы и «Зубово Life 2».

Напомним, на днях чиновники из министерства проверили доступность автобусов и маршруток в Зелёной роще. Проблем они не выявили.

Сегодня жители квартала «Зубово Life 2» не смогли уместиться в переполненный автобус 126К, обслуживаемый «Башавтотранс».

Видео: t.me/ufa_rb

В другом посте недовольными остались выходцы из Дёмы, которые не могли дождаться 258 автобуса (путь из Инорса до ЖК «Серебряный ручей»). Обслуживающая путь из Сипайлово до Дёмы 235 маршрутка к Зелёной роще подъезжала забитой до отказа.

Возможно, дело в том, что сегодня чиновники из министерства транспорта не вышли на проверку. Глядишь, и проблем бы никто не увидел.

Круги ада. Почему популярный автобус в Уфе не следует схеме движения?
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#Общество#Город#Видео#Уфа#Транспорт#Идэль Гумеров
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