«Девушка, вы не уедете!» Уфимцы жалуются на переполненные автобусы в выходной день

В другом посте недовольными остались выходцы из Дёмы, которые не могли дождаться 258 автобуса (путь из Инорса до ЖК «Серебряный ручей»). Обслуживающая путь из Сипайлово до Дёмы 235 маршрутка к Зелёной роще подъезжала забитой до отказа.