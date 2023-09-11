Обветшалый мир скидок: что происходит с Гагаринским рынком в Уфе перед реконструкцией

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Подходы к ТСК «Гагаринский» напоминают базарную площадь. Торговля начинается с противоположной стороны улицы, где на развале можно приобрести мясорубки, топорища, потрёпанные книги, настольные лампы, отвёртки, паяльники (сложно сказать, чего там не продают). Для торговли здесь нет ни кассового аппарата, ни прилавков — товары разложены на покрывало, постеленное на землю.
Со стороны «Ателье мод» подступы к рынку тоже заняты торговцами. Сначала всё выглядит институциализировано — под большим навесом женщина продаёт овощи и фрукты. Здесь работают элементы классического рынка. Например, все сорта яблок продаются по 95 рублей, но в остальном всё строже. Так, оплата только наличными или банковской картой, никаких переводов. Также нет смысла торговаться — цены жёсткие.
Но чем ближе к рынку, тем более демократичные правила. Здесь бабушки и дедушки, усевшись на лавочках, продают привезённое из садов и огородов, собранное в полях и лесах — яблоки, перец, виноград, саженцы цветов и деревьев, малину, грибы и травы. Становится непонятно, где чей товар, потому что продавцы перемешиваются, меняются. Так, продававшая ягоды бабуля обнаружила, что у неё закончилась черноплодная рябина. Тогда она обошла пару прилавков и попросила стаканчик у «коллеги».
Мужчина, зарабатывающий продажей грибов, рассказал, что за подосиновиками он уезжает за 70 км от города. «Чем дальше, тем лучше — кислотность меньше, выбросов металлов всяких». По его словам, в городских лесах собирать грибы рискованно.
Его сосед занял скромную площадь метр на метр, которой хватило на то, чтобы разместить на малюсеньком столике перец, помидоры, луковицы нарциссов и два ведра облепихи. Облепиха — хорошая, вкусная, кислая. Она продавалась за 600 рублей/кг, но хозяин согласился на скидку до 550 рублей. Одна женщина потом сказала, что нашла и дешевле на рынке.
Своеобразный набор у бабули. На её прилавке чайный гриб, малина, матрёшка, зверобой, ромашка, хрен, калина, мёд и т. д. Пучки целебных трав продаются по 50 рублей, вне зависимости от вида травы. А набор для засолки — хрен, вишнёвые листья, ветка укропа — стоит 70 рублей.
В самом здании ТСК «Гагаринский» ощущается запустение. Большое количество прилавков закрыто, на некоторых висят таблички: «Аренда». Здесь тоже полное разнообразие — от овощей и фруктов до ножей и зонтиков.
Например, в одном киоске продают кисломолочные продукты на развес. Так, коробочка творожной массы с черникой стоит 80 рублей. Кроме этого предлагаются йогурты и десерты на любой вкус — с дыней, малиной, абрикосом, без добавок. без сахара, с клубникой и так далее. Напротив этого киоска — прилавок с ножами. Продавец расхваливает товар, рассказывая про охотничьи, кухонные ножи, ножи для разделки. С гордостью и воодушевлением он повторяет: «Туркестанская сталь! Туркестанская сталь!». Кроме того, в его ассортименте — ножницы (кухонные, канцелярские, маникюрные, швейные. Рядом с ним — пункт продажи мороженого.
Крытая часть рынка напоминает по структуре торговые центры, к которым привыкли современные горожане. Ты ходишь по кругу, оглядываешься, выбираешь, примеряешься. Главные отличия — не визуальные, не в том, насколько чисто и ухоженно выглядят торговые центры по сравнению с рынком, не в дороговизне дизайна. Хотя из-за оформления, тесноты и даже некоторой фамильярности продавцов и покупателей самодовольное бюргерство пропадает напрочь.
В отличие от «Планеты» или «Семьи», на Гагаринском рынке, отоварившись в овощной лавке, ты можешь зайти в соседнюю табачку или занести ботинки к портному, которые за приемлемый ценник отремонтирует обувь.
На рынке нет фоновой музыки и оповещений о начале акций в каком-либо магазине. Зато в потоке людей зачастую слышны простые, человечные разговоры. «Будьте здоровы, живите богато!» — желает мужчина девушкам, работающими в узбекской закусочной.
Далее, торговля на рынке отличается демократичностью и честностью. Тебе прямо говорят, что яблоки привезены из Краснодарского края или Самарской области, или же собраны на участке под Бирском или Чишмами. Не устраивает ценник? — Говори, на сколько хочешь сбросить, договоримся. Нет налички или карты? — Вот номер, куда можешь перевести. А если ты знакомый покупатель, на которого можно положиться — ничего страшного, занесёшь на следующей неделе.
Доброжелательность и открытость выглядят противоречиво с бросающимся запустением на рынке. Здание давно не обновлялось. Многие витрины выглядят плачевно. Сейчас на «Гагаринском» происходит реконструкция — из него хотят сделать обновлённый комплекс с упорядоченными павильонами, крытыми витринами, а также атрибутами, присущими для торговых центров — зонами отдыха, детскими площадками, развлекательными заведениями и т. д. Сейчас уже сносят некоторые павильоны, вместо них возводят новые. Работами занимается «Уральская строительная компания».
Продавщица печенья, конфет и пряников рассказала, что её смущает неведение, окутывающее вопрос реконструкции. «Поймите, нам никто ничего не говорит. Наверху что-то там решают, а мы не знаем, что будет завтра. Вдруг нас выселят отсюда?».
Состояние неведение действительно присуще местным работникам. Людей сейчас ставят перед фактом — началась реконструкция. Что за этим последует, никто не знает. Мужчина, промышляющий продажей надгробных памятников, сказал, что работает на рынке десять лет. «Не думаю, что будут что-то менять. Десять лет торгую — ещё десять хотелось бы. Но, а пока просто ремонтируют, сносят пустые павильоны, строят новые». Другая женщина более оптимистична: «Ничего страшного — нас никто не тронет! Да и кто пойдёт-то сюда? Никто не пойдёт, а без нас сипайловчанам — никуда!».
За крытыми павильонами начинается неразбериха — непонятно, как устроены прилавки, где можно пройти, на какой стороне та или иная точка. Схема, вывешенная у выхода из павильона, актуальна лишь условно — многих торговых точек больше нет, владельцы других сменились. Зато благодаря ней можно судить о разнообразии продукции, поставляемой на рынок. Это и рыба, и мясо, и одежда, и хозтовары, и бытовая химия. Значительную часть рынка занимает алкогольный магазин. Ближе к Набережной — кафе грузинской кухни. Несколько киосков занимаются похоронным делом. Как минимум один — продаёт перчатки, шляпы и очки. Целый павильон занимает мясной отдел. В отдельных лавках продают рыбу, консерву, сыры, колбасы. В других ремонтируют одежду, выпекают хлеб. Также на рынке есть магазины сладостей, кондитерских продуктов, пряностей, бакалеи, обуви, оптики…
Если летом основной наплыв покупателей был в будние дни, то осенью — в субботу и воскресенье. Дело в том, объясняет продавщица в продуктовом, что теперь люди перестали ездить в выходные на дачи, а предпочитают на рынок сходить. Тем более, иногда здесь проводятся ярмарки.