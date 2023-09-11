Обветшалый мир скидок: что происходит с Гагаринским рынком в Уфе перед реконструкцией

Состояние неведение действительно присуще местным работникам. Людей сейчас ставят перед фактом — началась реконструкция. Что за этим последует, никто не знает. Мужчина, промышляющий продажей надгробных памятников, сказал, что работает на рынке десять лет. «Не думаю, что будут что-то менять. Десять лет торгую — ещё десять хотелось бы. Но, а пока просто ремонтируют, сносят пустые павильоны, строят новые». Другая женщина более оптимистична: «Ничего страшного — нас никто не тронет! Да и кто пойдёт-то сюда? Никто не пойдёт, а без нас сипайловчанам — никуда!».