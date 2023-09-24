«Метро в Уфе нецелесообразно»: мэрия сделала неоднозначное заявление

Началось всё с того, что под постом Р. Хабирова пользователь Serge D. спросил о том, почему в Уфе не строят метро. По мнению автора комментария, технологии давно сделали шаг вперёд, поэтому нет смысла говорить о невозможности возведения метрополитена.