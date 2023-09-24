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Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Мэрия Уфы считает нецелесообразным строительство метро в Уфе

«Метро в Уфе нецелесообразно»: мэрия сделала неоднозначное заявление

24 сентября 2023, 14:53
Фото: 1MI

Мэрия Уфы считает нецелесообразным строительство метро в Уфе

Дискуссии об этом виде общественного транспорта не утихают

Чиновник из уфимской администрации заявил, что строительство метро в Уфе нецелесообразно. По мнению мэрии, продуктивнее использовать существующие железнодорожные сети. Городские власти декларируют планы по их развитию.

Началось всё с того, что под постом Р. Хабирова пользователь Serge D. спросил о том, почему в Уфе не строят метро. По мнению автора комментария, технологии давно сделали шаг вперёд, поэтому нет смысла говорить о невозможности возведения метрополитена.

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Мэрия ответила, что на сегодняшний день основным видом общественного транспорта в Уфе определён электротранспорт, что предполагает трамвайной и троллейбусной сетей. По генплану столицы, проблему транспортной доступности в Уфе планируют решить размещением скоростного бесшумного трамвая. Первая линия этого вида передвижения предлагается открыть по проспекту Октября.

Другое направление работы — «Автоматизированная система управления дорожным движениям», которая по задумке должна выделять «зелёные полосы» для легкорельсового транспорта.

О сроках и финансировании проектов городские власти предпочли умолчать. А строительство системы метро они считают наиболее затратным решением.

Дискуссии о необходимости строительства уфимского метро идут десятилетиями, иногда вспыхивая с новой силой. Власти оправдывают невозможность строительства сложностью геологической структуры Уфимского полуострова и дороговизной проекта. Обещания развивать сеть городских электричек сталкиваются с реальностью — так, в мае этого года был выставлен на торги автопарк Муниципального управления электротранспортом.

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#Город#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Метро#Идэль Гумеров
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