Благоустройство уфимского парка «Волна» обойдется в 2,29 млн рублей

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, Наиля Майорова занимается архитектурной деятельностью, а также — переработкой и консервированием овощей и фруктов, картофеля. Ещё она предоставляет услуги в растениеводстве. Кроме нового контракта на благоустройство парка «Ватан», индивидуальный предприниматель уже заключала контракты с Администрацией Ленинского района Уфы на общую сумму 38 727 383 рубля. Также она поставляла услуги администрации Благовещенского района.