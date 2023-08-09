Благоустройство уфимского парка «Волна» обойдется в 2,29 млн рублей

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Завершился конкурс на благоустройство парка «Волна» в Затоне. Единственный участник — индивидуальный предприниматель Наиля Майорова, с которой администрация Ленинского района заключила контракт на сумму 2,29 млн рублей при начальной цене в 2,39 млн рублей.
Наиля Майорова должна будет привести в порядок территорию вокруг озера. Также она должна уложить тротуарную плитку, соорудить круговую дорожку и выложить площадку из террасных досок. Источник средств — городской бюджет.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, Наиля Майорова занимается архитектурной деятельностью, а также — переработкой и консервированием овощей и фруктов, картофеля. Ещё она предоставляет услуги в растениеводстве. Кроме нового контракта на благоустройство парка «Ватан», индивидуальный предприниматель уже заключала контракты с Администрацией Ленинского района Уфы на общую сумму 38 727 383 рубля. Также она поставляла услуги администрации Благовещенского района.
Как мы писали ранее, работы по благоустройству парка «Волна» должны закончиться в октябре.