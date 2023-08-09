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Благоустройство уфимского парка «Волна» обойдется в 2,29 млн рублей

9 августа 2023, 10:08
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Администрация Ленинского района Уфы заключила контракт на благоустройства парка «Волна».

Завершился конкурс на благоустройство парка «Волна» в Затоне. Единственный участник — индивидуальный предприниматель Наиля Майорова, с которой администрация Ленинского района заключила контракт на сумму 2,29 млн рублей при начальной цене в 2,39 млн рублей.

Наиля Майорова должна будет привести в порядок территорию вокруг озера. Также она должна уложить тротуарную плитку, соорудить круговую дорожку и выложить площадку из террасных досок. Источник средств — городской бюджет.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, Наиля Майорова занимается архитектурной деятельностью, а также — переработкой и консервированием овощей и фруктов, картофеля. Ещё она предоставляет услуги в растениеводстве. Кроме нового контракта на благоустройство парка «Ватан», индивидуальный предприниматель уже заключала контракты с Администрацией Ленинского района Уфы на общую сумму 38 727 383 рубля. Также она поставляла услуги администрации Благовещенского района.

Как мы писали ранее, работы по благоустройству парка «Волна» должны закончиться в октябре.

#Идэль Гумеров#Новости Уфы#Госзакупки#Общество#Город
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