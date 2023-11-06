Полицейские ищут мужчину, устроившего взрыв на детской площадке в Сипайлово

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Уфе неизвестный мужчина решил устроить фаер-шоу с пиротехникой. Видео опубликовал телеканал «Вся Уфа». Инцидент произошёл недалеко от детского сада №309.
Мужчина шёл по двору и, не останавливаясь, зажёг неизвестное устройство и бросил его через забор к горке. К счастью, никого из детей не было на площадке.
«Хлопок» был настолько сильным, что потревожил бабушек, мирно беседовавших возле дома Гагарина, 29. Также от взрыва заработали сигнальные устройства припаркованных автомобилей.
Комментаторы в социальных сетях предположили, что мужчина мог бросить пиротехническое изделие марки «Корсар».
В пресс-службе МВД в ответ на запрос Mkset.ru рассказали, что сообщение об инциденте зарегистрировано в отделе полиции №8. Сейчас проводится проверка и выяснение личности. После этого гражданин будет привлечён к установленной законом ответственности.