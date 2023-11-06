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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Уфе неизвестный бросил взрывное устройство на детскую площадку

Полицейские ищут мужчину, устроившего взрыв на детской площадке в Сипайлово

6 ноября 2023, 10:02
Фото: 1MI

В Уфе неизвестный бросил взрывное устройство на детскую площадку

Инцидент произошёл средь бела дня на виду у прохожих

В Уфе неизвестный мужчина решил устроить фаер-шоу с пиротехникой. Видео опубликовал телеканал «Вся Уфа». Инцидент произошёл недалеко от детского сада №309.

Мужчина шёл по двору и, не останавливаясь, зажёг неизвестное устройство и бросил его через забор к горке. К счастью, никого из детей не было на площадке.

Видео: "Вся Уфа" / https://t.me/vsyaufa

«Хлопок» был настолько сильным, что потревожил бабушек, мирно беседовавших возле дома Гагарина, 29. Также от взрыва заработали сигнальные устройства припаркованных автомобилей.

Видео: "Вся Уфа" / https://t.me/vsyaufa

Комментаторы в социальных сетях предположили, что мужчина мог бросить пиротехническое изделие марки «Корсар».

В пресс-службе МВД в ответ на запрос Mkset.ru рассказали, что сообщение об инциденте зарегистрировано в отделе полиции №8. Сейчас проводится проверка и выяснение личности. После этого гражданин будет привлечён к установленной законом ответственности.

#Общество#Происшествия#Город#Видео#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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