Застройщик, близкий к премьеру Башкирии Андрею Назарову, построит ЖК в лесу за ВДНХ

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Ранее жители Уфы оказались обеспокоены строительными работами за ВДНХ. Речь идёт о новом жилом комплексе «Лесная симфония». Согласно проекту, среди леса за ВДНХ появится несколько высоток до 26 этажей на стилобате. В пресс-службе ГК «Гранель» подтвердили начало работ.
«На стройплощадке жилого комплекса „Лесная симфония“ начались предварительные работы: вынос инженерных сетей, демонтаж существующих строений, возведение ограждения и обустройство основного въезда на территорию», — сообщили Mkset в пресс-службе «Гранель».
Застройкой жилого комплекса занимается спецзастройщик «Анмар», которым владеет «Гранель», группа компаний связанная с премьер-министром республики Андреем Назаровым. Согласно публичной кадастровой карты, территория, непосредственно прилегающая к выставочному комплексу, отведена под жилую застройку.
С просьбой прокомментировать ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы, где сообщили, что изначально разрешение на строительство на данном участке было выдано компании ООО «Башстройнур», однако позднее его переоформили на ООО СЗ «Анмар».
«По обращениям застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, в порядке, установленном ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании представленных документов, 29.09.2023 выдано разрешение на строительство на административно-жилого объекта по улице Менделеева, 158, состоящий из шести корпусов, на земельном участке с кадастровым номером 02:55:010715:3845 сроком действия до 31.08.2026», — сообщили в мэрии города.