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Застройку за ВДНХ в Уфе начала компания, близкая к премьер-министру Назарову

Застройщик, близкий к премьеру Башкирии Андрею Назарову, построит ЖК в лесу за ВДНХ

22 ноября 2023, 11:36
Фото: 1MI

Застройку за ВДНХ в Уфе начала компания, близкая к премьер-министру Назарову

Строительство нового жилого комплекса в микрорайоне Зеленая роща прокомментировали в администрации Уфы.

Ранее жители Уфы оказались обеспокоены строительными работами за ВДНХ. Речь идёт о новом жилом комплексе «Лесная симфония». Согласно проекту, среди леса за ВДНХ появится несколько высоток до 26 этажей на стилобате. В пресс-службе ГК «Гранель» подтвердили начало работ.

«На стройплощадке жилого комплекса „Лесная симфония“ начались предварительные работы: вынос инженерных сетей, демонтаж существующих строений, возведение ограждения и обустройство основного въезда на территорию», — сообщили Mkset в пресс-службе «Гранель».

Застройкой жилого комплекса занимается спецзастройщик «Анмар», которым владеет «Гранель», группа компаний связанная с премьер-министром республики Андреем Назаровым. Согласно публичной кадастровой карты, территория, непосредственно прилегающая к выставочному комплексу, отведена под жилую застройку.

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С просьбой прокомментировать ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы, где сообщили, что изначально разрешение на строительство на данном участке было выдано компании ООО «Башстройнур», однако позднее его переоформили на ООО СЗ «Анмар».

«По обращениям застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, в порядке, установленном ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании представленных документов, 29.09.2023 выдано разрешение на строительство на административно-жилого объекта по улице Менделеева, 158, состоящий из шести корпусов, на земельном участке с кадастровым номером 02:55:010715:3845 сроком действия до 31.08.2026», — сообщили в мэрии города.
#Город#Уфа#Администрация Уфы#Строительство#Строительство жилья#Новости Уфы#Правительство#Андрей Назаров#Азамат Нухов#ЖК
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