mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

В Башкирии маралы отправились в дикую природу

В Башкирии на волю выпустили благородных оленей — маралов

19 мая 2024, 08:57
Фото: 1MI

В Башкирии маралы отправились в дикую природу

Специалисты уже несколько лет занимаются восполнением популяции этих редких и красивых животных.

В Башкирском заповеднике сотрудники торжественно выпустили в дикую природу оленей — маралов. У каждого на ухе висит бирка со специальным номером, по которому можно узнать, сколько животному лет, как его зовут и его пол.

По словам сотрудников заповедника, такие бирки-таблички животные получают в годовалом возрасте и рекомендуют внимательно присматриваться к животным, которых можно встретить в лесу, есть ли у них в ушах бирки?

Перед тем, как выпустить животных в дикую природу, их несколько месяцев адаптировали, выпускали гулять, учили находить корм. Специалисты наедятся, что животные быстро адаптируются и уже самостоятельно продолжать развивать популяцию этих благородных оленей.

Отметим, что маралы занесены в «Красную книгу» и охота на них строжайше запрещена. Они не только красивы внешне, но и их рога обладают сильнейшими лечебными свойствами и используются в современной медицине.

Читайте также:
В Башкирии двое маралов едва не оказались в западне из-за паводка
#Общество#Башкирия#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Лес
Подпишитесь
Видео:. В Башкирии бегуну повезло выжить после встречи с медведицей
Сегодня, 05:27
Росстат опубликовал число младенческих смертей в Башкирии
Сегодня, 04:41
Жители Башкирии отправили на СВО мотоцикл
Сегодня, 04:27
В Чишминском районе сгорел дом, могут быть жертвы
Сегодня, 04:18
Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на предстоящую неделю
Сегодня, 04:08
ФСБ вскрыла взятки на АЭС в Башкирии
Вчера, 11:32
"