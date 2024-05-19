В Башкирии на волю выпустили благородных оленей — маралов

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В Башкирском заповеднике сотрудники торжественно выпустили в дикую природу оленей — маралов. У каждого на ухе висит бирка со специальным номером, по которому можно узнать, сколько животному лет, как его зовут и его пол.
По словам сотрудников заповедника, такие бирки-таблички животные получают в годовалом возрасте и рекомендуют внимательно присматриваться к животным, которых можно встретить в лесу, есть ли у них в ушах бирки?
Перед тем, как выпустить животных в дикую природу, их несколько месяцев адаптировали, выпускали гулять, учили находить корм. Специалисты наедятся, что животные быстро адаптируются и уже самостоятельно продолжать развивать популяцию этих благородных оленей.
Отметим, что маралы занесены в «Красную книгу» и охота на них строжайше запрещена. Они не только красивы внешне, но и их рога обладают сильнейшими лечебными свойствами и используются в современной медицине.