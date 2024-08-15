Центр Уфы продают всего за ₽6 млн

Стала известна сумма вложений в новый квартал в районе мечети «Ар-Рахим». Как сообщал Mkset, территорию площадью 11,9 га собираются застраивать высотными домами. Сейчас там расположены несколько многоэтажек, частный сектор и ряд других объектов — всё это в рамках КРТ собираются сносить.