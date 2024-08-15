Центр Уфы продают всего за ₽6 млн

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Стала известна сумма вложений в новый квартал в районе мечети «Ар-Рахим». Как сообщал Mkset, территорию площадью 11,9 га собираются застраивать высотными домами. Сейчас там расположены несколько многоэтажек, частный сектор и ряд других объектов — всё это в рамках КРТ собираются сносить.
Мэрия собирается провести торги на право заключения соответствующего контракта. Его начальная цена составляет ₽6 млн, однако в описании лота обозначены несколько обязательных критериев. Так, компания-претендент должна располагать средствами для расселения старого жилья и вложить в строительство не менее ₽31,6 млрд.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии собираются приватизировать землю для строительства гостиницы за ₽100 млн.