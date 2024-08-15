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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 12:30

Центр Уфы продают всего за ₽6 млн

Центр Уфы продают всего за ₽6 млн

15 августа 2024, 11:29
Фото: 1MI
Однако договор купли-продажи содержит «допы» почти на ₽32 млрд инвестиций в уже застроенную территорию, указано в конкурсной документации к аукциону на комплексное развитие территорий (КРТ).

Стала известна сумма вложений в новый квартал в районе мечети «Ар-Рахим». Как сообщал Mkset, территорию площадью 11,9 га собираются застраивать высотными домами. Сейчас там расположены несколько многоэтажек, частный сектор и ряд других объектов — всё это в рамках КРТ собираются сносить.

Мэрия собирается провести торги на право заключения соответствующего контракта. Его начальная цена составляет ₽6 млн, однако в описании лота обозначены несколько обязательных критериев. Так, компания-претендент должна располагать средствами для расселения старого жилья и вложить в строительство не менее ₽31,6 млрд.

Центр Уфы подарили высоткам
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии собираются приватизировать землю для строительства гостиницы за ₽100 млн.

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