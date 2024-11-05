mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Деньги

Выбрать дату
5 ноября
Уфимские рабочие обманули начальство на ₽42 млн
5 ноября, 20:58
Уфимцев обманули с жильем
5 ноября, 14:55
4 ноября
Бойцов СВО освободили от долгов в Башкирии
4 ноября, 04:28
31 октября
В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье
31 октября, 15:53
Налог на туризм появится в Башкирии
31 октября, 15:07
Башкирию надоело разбазаривать за гроши
31 октября, 08:13
30 октября
Взбесившиеся цены на квартиры успокоились в Уфе
30 октября, 17:28
Уфимцам не нужны новогодние корпоративы
30 октября, 17:24
Частные детсады Уфы будут брать сертификаты
30 октября, 17:15
29 октября
СФР: доставка пенсий и пособий в ноябре в Башкирии
29 октября, 14:12
Уфимцы бросились скупать люксовые автомобили — что происходит
29 октября, 13:52
27 октября
Кто получает ₽180 тысяч в Уфе
27 октября, 14:58
Девочка из Башкирии проиграла семейный бюджет на телефоне
27 октября, 07:58
Новому Моргенштерну* не дали появиться в Уфе
27 октября, 07:37
В Башкирии вложат ₽152 млн в бургеры
27 октября, 05:35
Автограф по цене квартиры продают в Уфе
27 октября, 04:30
26 октября
Башкирская домохозяйка отдала ₽300 тысяч потусторонним силам
26 октября, 08:41
25 октября
Уфа. Главное: транспортный хаос, холодные батареи, кадровые рокировки
25 октября, 19:01
Башкирия продолжит кормить Китай
25 октября, 17:38
24 октября
Кафе «золотого гаишника» пытаются продать в Уфе
24 октября, 15:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика