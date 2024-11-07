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Ноябрь
Зловещий санаторий под Уфой продали втридорога
7 ноября, 04:26
Руководство Башкирии отказалось от бани
6 ноября, 16:40
Октябрь
Башкирию надоело разбазаривать за гроши
31 октября, 08:13
Кафе «золотого гаишника» пытаются продать в Уфе
24 октября, 15:47
Башкирию надоело разбазаривать за копейки
23 октября, 07:42
Суд в Башкирии «затрофеил» «Мерседес»
18 октября, 07:13
Купить машину за ₽40 000 предлагают в Уфе
14 октября, 09:24
Уфимский санаторий продают за ₽11 млн
2 октября, 16:09
Сентябрь
В Уфе взяли в разработку квартал в Нижегородке
27 сентября, 15:57
В Башкирии начали продавать квартиры за бесценок
20 сентября, 18:20
В Башкирии за бесценок отдают иномарки — что происходит
12 сентября, 14:02
Квартал вокруг мечети в Уфе продали за ₽30 млн
11 сентября, 15:10
Бомбоубежище в Уфе досталось застройщику за ₽12 млн
5 сентября, 11:20
В Башкирии за бесценок распродают иномарки
2 сентября, 14:19
Август
Хабиров подарил земли челябинскому предприятию
28 августа, 18:45
«Золотой мусор» Башкирии продают в интернете
27 августа, 05:27
Уфа объявила о продаже имущества
22 августа, 11:04
В Башкирии за бесценок продают квартиры должников
16 августа, 14:51
Центр Уфы продают всего за ₽6 млн
15 августа, 11:29
Дорогу за ₽2 млрд построят в Башкирии
13 августа, 05:13

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