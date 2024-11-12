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Приватизация

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Ноябрь
Башкирия избавится от знаменитой здравницы
12 ноября, 17:23
Историческое здание Уфы хотят продать
8 ноября, 15:40
Руководство Башкирии отказалось от бани
6 ноября, 16:40
Октябрь
Уфа. Главное: транспортный хаос, холодные батареи, кадровые рокировки
25 октября, 19:01
Башкирия избавится от убыточного «Мира Печати»
23 октября, 16:31
Башкирию надоело разбазаривать за копейки
23 октября, 07:42
Башкирия избавляется от «Зауралья»
21 октября, 17:57
Бизнесу раздали землю в Башкирии
8 октября, 18:57
Уфимский санаторий продают за ₽11 млн
2 октября, 16:09
Сентябрь
Санатории Башкирии продадут за миллиард рублей
27 сентября, 06:25
Всего за ₽1 отдают порты в Башкирии
19 сентября, 06:20
Живописный уголок Башкирии подарили бизнесу
9 сентября, 17:07
Бомбоубежище в Уфе досталось застройщику за ₽12 млн
5 сентября, 11:20
Август
«Башкиравтодор» сбрасывают с баланса
23 августа, 06:46
Уфа объявила о продаже имущества
22 августа, 11:04
Центр Уфы продают всего за ₽6 млн
15 августа, 11:29
Центр Уфы подарили высоткам
13 августа, 04:44
Элитную усадьбу сбросят с баланса Уфы
12 августа, 09:58
Башкирия продала компанию её же директору
2 августа, 04:50
Июль
Госпредприятия Башкирии пустили с молотка
2 июля, 05:12

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