Куда не стоит ехать в Уфе

Posted 19 сентября, 13:50
Published 19 сентября, 13:50
Modified 19 сентября, 14:24
Updated 19 сентября, 14:24
В столице Башкирии на время проведения «Ночи 1000 велосипедистов»(12+) и Уфимского международного марафона (12+), 20–22 сентября, запретят проезд по ряду улиц, чтобы обеспечить движение любителей спорта. Прежде всего, с неудобствами придётся столкнуться в центральной и северной частях города. Стоит заметить, что у ряда автобусных маршрутов будет временно изменена схема движения.
Так, для проведения велопробега частично закроют улицы Машиностроителей, Кольцевую, Ульяновых и Первомайскую. Помимо этого, власти запретят парковаться на площади Машиностроителей. В администрации допустили, что перегородить могут и выезды с некоторых дворов.
Кроме того, 21 сентября с полудня до полночи не будет возможен проезд любых транспортных средств по Советской — от перекрёстка с Карла Маркса до пересечения с Заки Валиди. Участки улиц Тукаево и Маркса вдоль стадиона «Динамо» закроют 22 сентября с полуночи до 22:00. В тот же день ограничат с 6 утра до 15:30 ещё ряд улиц, их можно увидеть на схеме мэрии.
Ранее Mkset рассказывал о том, что известно о программе празднования Дня Республики Башкортостан в Уфе — в частности, какие части города будут перекрыты из-за мероприятий.