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Posted 19 сентября, 13:50

Published 19 сентября, 13:50

Modified 19 сентября, 14:24

Updated 19 сентября, 14:24

Куда не стоит ехать в Уфе

Куда не стоит ехать в Уфе

19 сентября 2024, 13:50
Фото: 1MI
На вопрос, волнующий горожан и гостей башкирской столицы, ответили в четверг, 19 сентября, муниципальные власти.

В столице Башкирии на время проведения «Ночи 1000 велосипедистов»(12+) и Уфимского международного марафона (12+), 20–22 сентября, запретят проезд по ряду улиц, чтобы обеспечить движение любителей спорта. Прежде всего, с неудобствами придётся столкнуться в центральной и северной частях города. Стоит заметить, что у ряда автобусных маршрутов будет временно изменена схема движения.

Так, для проведения велопробега частично закроют улицы Машиностроителей, Кольцевую, Ульяновых и Первомайскую. Помимо этого, власти запретят парковаться на площади Машиностроителей. В администрации допустили, что перегородить могут и выезды с некоторых дворов.

Кроме того, 21 сентября с полудня до полночи не будет возможен проезд любых транспортных средств по Советской — от перекрёстка с Карла Маркса до пересечения с Заки Валиди. Участки улиц Тукаево и Маркса вдоль стадиона «Динамо» закроют 22 сентября с полуночи до 22:00. В тот же день ограничат с 6 утра до 15:30 ещё ряд улиц, их можно увидеть на схеме мэрии.

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Ранее Mkset рассказывал о том, что известно о программе празднования Дня Республики Башкортостан в Уфе — в частности, какие части города будут перекрыты из-за мероприятий.

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