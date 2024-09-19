Куда не стоит ехать в Уфе

Кроме того, 21 сентября с полудня до полночи не будет возможен проезд любых транспортных средств по Советской — от перекрёстка с Карла Маркса до пересечения с Заки Валиди. Участки улиц Тукаево и Маркса вдоль стадиона «Динамо» закроют 22 сентября с полуночи до 22:00. В тот же день ограничат с 6 утра до 15:30 ещё ряд улиц, их можно увидеть на схеме мэрии.