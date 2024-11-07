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Ноябрь
Зловещий санаторий под Уфой продали втридорога
7 ноября, 04:26
Октябрь
Башкирию надоело разбазаривать за гроши
31 октября, 08:13
Уфимские чиновники подпустили врагов к деньгам народа
25 октября, 11:18
Кафе «золотого гаишника» пытаются продать в Уфе
24 октября, 15:47
Башкирию надоело разбазаривать за копейки
23 октября, 07:42
Властям Башкирии не дали потратить ₽1,8 млрд
22 октября, 15:37
Башкирия избавляется от «Зауралья»
21 октября, 17:57
Бизнесу раздали землю в Башкирии
8 октября, 18:57
Сентябрь
Уфа закроет свои долги новыми кредитами
27 сентября, 13:58
В Башкирии начали продавать квартиры за бесценок
20 сентября, 18:20
В Башкирии за бесценок отдают иномарки — что происходит
12 сентября, 14:02
Квартал вокруг мечети в Уфе продали за ₽30 млн
11 сентября, 15:10
В Башкирии за бесценок распродают иномарки
2 сентября, 14:19
Август
Хабиров подарил земли челябинскому предприятию
28 августа, 18:45
Уфа объявила о продаже имущества
22 августа, 11:04
Роскошный дворец в Уфе осветят за ₽100 млн
22 августа, 09:47
В Башкирии за бесценок продают квартиры должников
16 августа, 14:51
Центр Уфы продают всего за ₽6 млн
15 августа, 11:29
Гостиницу за ₽100 млн построят в Башкирии
12 августа, 10:10
Элитную усадьбу сбросят с баланса Уфы
12 августа, 09:58

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