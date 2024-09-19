Земфира* вспоминает Уфу со слезами

Posted 19 сентября, 14:04
Published 19 сентября, 14:04
Modified 19 сентября, 14:21
Updated 19 сентября, 14:21
Концерт Земфиры* в Тбилиси стал настоящим событием для поклонников, и не только из-за ее музыки. Во время исполнения песни «Жить в твоей голове» один из зрителей решил сделать неожиданный подарок артистке — он вручил ей лист бумаги с надписью «Уфа». Этот жест вызвал у певицы сильные эмоции: она приложила табличку к груди и не смогла сдержать слез.
По словам очевидцев, после этого трогательного момента Земфире* понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя и продолжить выступление. Зал, состоящий почти из 11 тысяч зрителей, поддержал артистку аплодисментами.
Концерт прошел, 18 сентября, в Tbilisi Sports Palace при полном солд-ауте.
* — Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.