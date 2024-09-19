Земфира* вспоминает Уфу со слезами

Концерт Земфиры* в Тбилиси стал настоящим событием для поклонников, и не только из-за ее музыки. Во время исполнения песни «Жить в твоей голове» один из зрителей решил сделать неожиданный подарок артистке — он вручил ей лист бумаги с надписью «Уфа». Этот жест вызвал у певицы сильные эмоции: она приложила табличку к груди и не смогла сдержать слез.