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Posted 19 сентября, 14:04

Published 19 сентября, 14:04

Modified 19 сентября, 14:21

Updated 19 сентября, 14:21

Земфира* вспоминает Уфу со слезами

Земфира* вспоминает Уфу со слезами

19 сентября 2024, 14:04
Фото: Соцсети
Сюжет
Башкирия
Певица не смогла сдержать эмоций, получив табличку с надписью «Уфа» во время своего выступления в Тбилиси, сообщают в четверг, 19 сентября, в соцсетях.

Концерт Земфиры* в Тбилиси стал настоящим событием для поклонников, и не только из-за ее музыки. Во время исполнения песни «Жить в твоей голове» один из зрителей решил сделать неожиданный подарок артистке — он вручил ей лист бумаги с надписью «Уфа». Этот жест вызвал у певицы сильные эмоции: она приложила табличку к груди и не смогла сдержать слез.

По словам очевидцев, после этого трогательного момента Земфире* понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя и продолжить выступление. Зал, состоящий почти из 11 тысяч зрителей, поддержал артистку аплодисментами.

Концерт прошел, 18 сентября, в Tbilisi Sports Palace при полном солд-ауте.

Видео: Соцсети.

* — Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Земфира требует снять клеймо иноагента
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