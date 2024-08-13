Центр Уфы подарили высоткам

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В документе говорится об участке на 11,9 га, который ограничен улицами Айской, Бакалинской и Мингажева, а также проспектом Салавата Юлаева, в Уфе. Территория будет предоставлена под возведение жилья площадью до 230 тысяч «квадратов».
Сам квартал сейчас занят 125 частными домами и тремя многоэтажками, который будут снесены. Помимо этого, власти города указали на необходимость заменить старые коммуникации, демонтировать гаражи и ряд других построек.
Новые здания будут не выше девяти этажей. С застройщиком, который выполнит работы, администрация Уфы пока не определилась — компанию выберут на торгах.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе приватизируют объект культурного наследия в центре города. Постройка уйдёт с молока по начальной цене в ₽6,6 млн.