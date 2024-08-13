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Более сотни домов пустят под снос в Уфе для новостроек

Центр Уфы подарили высоткам

13 августа 2024, 04:44
Фото: 1MI

Более сотни домов пустят под снос в Уфе для новостроек

Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев подписал постановление о комплексном развитии территории у мечети «Ар-Рахим».

В документе говорится об участке на 11,9 га, который ограничен улицами Айской, Бакалинской и Мингажева, а также проспектом Салавата Юлаева, в Уфе. Территория будет предоставлена под возведение жилья площадью до 230 тысяч «квадратов».

Сам квартал сейчас занят 125 частными домами и тремя многоэтажками, который будут снесены. Помимо этого, власти города указали на необходимость заменить старые коммуникации, демонтировать гаражи и ряд других построек.

Новые здания будут не выше девяти этажей. С застройщиком, который выполнит работы, администрация Уфы пока не определилась — компанию выберут на торгах.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе приватизируют объект культурного наследия в центре города. Постройка уйдёт с молока по начальной цене в ₽6,6 млн.

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