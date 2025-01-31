Мечеть Ар-Рахим

Еще один этап строительства мечети «Ар-Рахим» завершен в Уфе

Все виды работ на четырех минаретах мечети «Ар-Рахим» выполнены, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем официальном телеграмм-канале в пятницу, 31 января.