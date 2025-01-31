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Мечеть Ар-Рахим

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2025
Еще один этап строительства мечети «Ар-Рахим» завершен в Уфе
Все виды работ на четырех минаретах мечети «Ар-Рахим» выполнены, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем официальном телеграмм-канале в пятницу, 31 января.
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