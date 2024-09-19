Мавлиев получил по заслугам от Путина

Среди награждённых — мэр города Уфы Ратмир Мавлиев. Он был удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Награду сити-менеджер получил за «многолетнюю добросовестную работу». У себя на личных ресурсах мэр города пока никак своё награждение не комментировал.