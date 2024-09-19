Мавлиев получил по заслугам от Путина

Posted 19 сентября, 14:15
Published 19 сентября, 14:15
Modified 19 сентября, 18:33
Updated 19 сентября, 18:33
Президент России Владимир Путин раздал награды и звания. В длинном списке фамилий на 20 страниц фигурируют лица, удостоенные ими за заслуги в укреплении института семьи, общественной деятельности, благотворительности, труде, науке, педагогической и иной деятельности.
Среди награждённых — мэр города Уфы Ратмир Мавлиев. Он был удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Награду сити-менеджер получил за «многолетнюю добросовестную работу». У себя на личных ресурсах мэр города пока никак своё награждение не комментировал.
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