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Posted 19 сентября, 14:15

Published 19 сентября, 14:15

Modified 19 сентября, 18:33

Updated 19 сентября, 18:33

Мавлиев получил по заслугам от Путина

Мавлиев получил по заслугам от Путина

19 сентября 2024, 14:15
Фото: мэрия Уфы
Рассказываем, чем мэр Уфы заслужил внимание лично от главы государства в четверг, 19 сентября.

Президент России Владимир Путин раздал награды и звания. В длинном списке фамилий на 20 страниц фигурируют лица, удостоенные ими за заслуги в укреплении института семьи, общественной деятельности, благотворительности, труде, науке, педагогической и иной деятельности.

Среди награждённых — мэр города Уфы Ратмир Мавлиев. Он был удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Награду сити-менеджер получил за «многолетнюю добросовестную работу». У себя на личных ресурсах мэр города пока никак своё награждение не комментировал.

Мэр Уфы дал дедлайн дорожникам
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Ранее Mkset сообщал о том, что глава уфимской администрации дал организациям крайние сроки по ремонту улиц города

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