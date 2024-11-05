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Москва

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5 ноября
Сегодня в Уфе: день жестянщика и взбесившиеся цены
5 ноября, 20:20
Куда все радостно уезжают из Уфы
5 ноября, 14:53
Шеф-повар Ивлев оценил бешбармак из Башкирии
5 ноября, 10:58
Скандал с мужским маникюром разбирают в Уфе
5 ноября, 09:55
Автомобилистам Уфы, приготовиться — цены взлетели
5 ноября, 09:12
4 ноября
Рейс Уфа — Москва пытались сорвать хулиганы
4 ноября, 10:09
Последствия железнодорожной катастрофы ликвидированы в Башкирии
4 ноября, 06:26
2 ноября
В Башкирии на трассах установят инновационные разделители
2 ноября, 16:11
1 ноября
Хабиров сделал выводы после атаки дронов на Башкирию
1 ноября, 09:59
31 октября
Крупного чиновника из Башкирии обманули мошенники
31 октября, 14:29
Черная пятница — главные лайфхаки
31 октября, 11:27
30 октября
Взбесившиеся цены на квартиры успокоились в Уфе
30 октября, 17:28
Вода Башкирии заинтересовала Москву
30 октября, 13:48
Россияне шокируют выбором отдыха
30 октября, 10:40
Коммунальная авария произошла в Уфе
30 октября, 08:24
Путин отменил налоги: кого это касается в Башкирии
30 октября, 04:35
29 октября
Уфимцы бросились скупать люксовые автомобили — что происходит
29 октября, 13:52
В Уфе незаконно перестроили исторический дом
29 октября, 11:33
Башкирии спишут кредиты
29 октября, 10:33
27 октября
Новому Моргенштерну* не дали появиться в Уфе
27 октября, 07:37

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