Для мечети «Ар-Рахим» завозят тот же мрамор, из которого был сделан упавший минарет

Первую партию мрамора завозят в Уфу для завершения строительства мечети «Ар-Рахим». Об этом стало известно от главы Духовного управления мусульман республики Айнура Биргалина.