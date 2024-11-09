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Мечеть

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Ноябрь
В Башкирии эвакуировали мечеть
9 ноября, 14:19
Октябрь
Уфа не получит новую мечеть
29 октября, 16:12
В Уфе строят новый храм
6 октября, 09:05
Новую мечеть открыли в Уфе
6 октября, 04:45
Сентябрь
Уфимский завидный жених решил уйти из холостяков
9 сентября, 12:14
Мечеть полыхает в Башкирии
6 сентября, 11:58
Август
Билеты из Уфы в Грозный расхватали за один день
27 августа, 08:14
Инвалид-штурмовик СВО скончался в Башкирии
24 августа, 13:29
Цена на квартиры в Уфе шокируют
20 августа, 09:50
Центр Уфы продают всего за ₽6 млн
15 августа, 11:29
Июль
Что случилось в мечети в Уфе
30 июля, 14:50
Срочно. Мечеть в Уфе оцепили силовики
Скопление машин экстренных служб заметили вечером 30 июля у Первой соборной мечети им. Джалаладдина Руми в столице Башкирии, сообщают очевидцы.
30 июля, 11:55
В Уфе снесут аварийный храм
Здание Храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, строившееся хозяйственным способом в начале 90-х годов, сегодня находится в аварийном состоянии и требует демонтажа, сообщает мэр Уфы.
12 июля, 14:42
Выжгли ребёнку лицо: гастарбайтеры истязали детей в подпольном медресе Уфы
12 июля, 10:24
Июнь
Деревянные бананы и пластиковые пальмы шокировали Уфу
Чат официального канала администрации Уфы разделился на два лагеря из-за спора об эстетике благоустройства зоны отдыха в районе сада Кирова.
28 июня, 05:49
Курбан-байрам в Башкирии глазами очевидцев
16 июня в Уфе и регионе праздновался важный религиозный день — Курбан-байрам. Mkset передает впечатления и эмоции участников празднования в подборке фото и видео из соцсетей жителей и гостей Башкортостана.
17 июня, 09:24
Для мечети «Ар-Рахим» завозят тот же мрамор, из которого был сделан упавший минарет
Первую партию мрамора завозят в Уфу для завершения строительства мечети «Ар-Рахим». Об этом стало известно от главы Духовного управления мусульман республики Айнура Биргалина.
3 июня, 16:47
Май
Башкирские бойцы строят мечеть в ДНР к Курбан-Байраму
Добровольцы уже установили Поклонный крест, а открытие мечети планируют к Курбан-Байраму уже этим летом.
3 мая, 09:43
Апрель
Хабиров построит мечеть в память о погибших на СВО
27 апреля, 14:53
Ураза-байрам в Уфе: куда пойти
4 апреля, 16:32

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