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Благоустройство

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Ноябрь
Юрта и точка: уфимцы в недоумении от решений власти
8 ноября, 05:32
Из-за аварии в Башкирии построили Дом культуры
6 ноября, 16:16
В центре Уфы снесут самострой
6 ноября, 15:49
Уфу без объявления отключают от отопления
1 ноября, 15:54
Благоустройством Уфы занимались мертвые души
1 ноября, 13:46
Октябрь
Уфимцев просят оценить светофоры
30 октября, 16:05
Канатная дорога дотянется до «Цветов Башкирии» в Уфе
29 октября, 14:06
Уфимцев оставят без бассейна и парковок
28 октября, 19:45
Видео. Город крыс обнаружили в Уфе
28 октября, 16:25
Мэр Уфы победит хаос плиткой
25 октября, 13:42
В Уфе вместо самостроя будет сквер
24 октября, 15:48
Эффектная женщина стала мэром в Башкирии
24 октября, 09:54
Уфимцам доверят вырубку деревьев
24 октября, 05:12
Уфимцы загадили новый сквер
23 октября, 16:48
Вековая школа в Уфе получила VIP-статус
23 октября, 16:18
«Сами будете ездить»: Ратмир Мавлиев отчитал чиновника на совещании
22 октября, 12:55
На повестке у Мавлиева: пропавшее тепло и скандальный мост
21 октября, 18:49
Уфу украсят портретами бойцов СВО
21 октября, 11:00
Уфимцев зовут решить судьбу высотки и зверинца
18 октября, 13:45
Коммунальщики-вандалы орудуют в Уфе
16 октября, 19:33

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