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Строительство

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Ноябрь
Труп юноши нашли на стройке в Уфе
3 ноября, 10:07
Ипотека в Башкирии скоро обвалится
1 ноября, 14:27
Пять ошибок при планировке участка, которые могут обойтись вам в копеечку
1 ноября, 13:42
Видео. В Уфе арестовали высокопоставленного чиновника
1 ноября, 12:12
Октябрь
Уфимке приходится выживать на острове в Таиланде
30 октября, 09:02
Уфа не получит новую мечеть
29 октября, 16:12
Канатная дорога дотянется до «Цветов Башкирии» в Уфе
29 октября, 14:06
В Уфе незаконно перестроили исторический дом
29 октября, 11:33
Рустем Газизов надеется оправдать доверие Радия Хабирова
29 октября, 04:35
Хабиров забрал к себе мэра Стерлитамака
28 октября, 07:46
В Уфе натыкают высоток
24 октября, 16:03
В Уфе построят ЖК на ₽4,1 млрд
24 октября, 15:41
Мост между Башкирией и Татарстаном сносят
22 октября, 10:31
Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» стройки в Уфе
18 октября, 08:29
Башкирскую школу строят сразу по всем фронтам
18 октября, 06:02
Путин открыл в Уфе гребной канал за полмиллиарда рублей
17 октября, 15:58
Путину показали уфимский Центр фехтования за ₽1 млрд
17 октября, 15:41
Расходы на отопление дома в Башкирии можно сократить на 30-40%
17 октября, 10:15
В Уфе нет денег на школу
16 октября, 10:59
Мужчина погиб в уфимском «Салюте»
16 октября, 09:59

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