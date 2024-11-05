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Татарстан

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Ноябрь
Башкирия становится бездомной
5 ноября, 09:53
Звезда Башкирии вернулся с новыми хитами
5 ноября, 06:13
Последствия железнодорожной катастрофы ликвидированы в Башкирии
4 ноября, 06:26
В Башкирии на трассах установят инновационные разделители
2 ноября, 16:11
Хабиров — сведущий, Довлатов — счастливый. Что означают фамилии наших земляков
2 ноября, 04:15
Хабиров сделал выводы после атаки дронов на Башкирию
1 ноября, 09:59
Октябрь
Взбесившиеся цены на квартиры успокоились в Уфе
30 октября, 17:28
Коммунальная авария произошла в Уфе
30 октября, 08:24
Уфимцы бросились скупать люксовые автомобили — что происходит
29 октября, 13:52
Башкирии спишут кредиты
29 октября, 10:33
Мост между Башкирией и Татарстаном рушится под ногами
28 октября, 06:06
В России взлетела ключевая ставка — почему
25 октября, 10:46
Черная пятница в Башкирии: как не попасться на крючок фальшивых скидок
25 октября, 07:33
Россияне могут готовиться к взлету цен на хлеб
25 октября, 07:17
Уфимцы в панике сметают сливочное масло
25 октября, 04:44
Врач-диетолог из Башкирии: «Здоровое питание опасно для жизни»
23 октября, 08:53
Мост между Башкирией и Татарстаном сносят
22 октября, 10:31
Поезд Победы прибудет в Уфу
22 октября, 04:10
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32
Дубайский шоколад совсем не из Дубая, или как приготовить дома модное лакомство
21 октября, 09:34

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