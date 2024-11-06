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Недвижимость

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Ноябрь
Цены на квартиры в Уфе установили антирекорд
6 ноября, 16:30
В Уфе построят дом за ₽3,8 млрд
6 ноября, 04:57
Сегодня в Уфе: день жестянщика и взбесившиеся цены
5 ноября, 20:20
Цены на квартиры в Башкирии взлетели на треть
1 ноября, 05:00
Ипотеку под 5% вернули в Башкирии
1 ноября, 04:31
Октябрь
В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье
31 октября, 15:53
«Черный риэлтор» превратила в бомжей жителей Башкирии
31 октября, 07:03
Взбесившиеся цены на квартиры успокоились в Уфе
30 октября, 17:28
Канатная дорога дотянется до «Цветов Башкирии» в Уфе
29 октября, 14:06
Уфимцев оставят без бассейна и парковок
28 октября, 19:45
Куда все срочно уезжают из Башкирии
28 октября, 19:42
В Уфе натыкают высоток
24 октября, 16:03
В Уфе построят ЖК на ₽4,1 млрд
24 октября, 15:41
Сегодня в Уфе: транспортный коллапс, конкуренты квадроберов и конец света
22 октября, 21:25
Снять квартиру в Уфе стало на 60% дороже
22 октября, 20:11
Цены на квартиры взлетели в Уфе
19 октября, 14:28
Ипотека без льгот не нужна Башкирии
17 октября, 18:54
Цены на квартиры в Уфе бьют рекорды
16 октября, 04:55
Печальные новости про семейную ипотеку: как теперь купить жилье
14 октября, 08:35
В Уфе застроят квартал напротив «Ар-Рахим»
10 октября, 14:26

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