Погода в Башкирии заставит достать валенки и шубы

Posted 19 сентября, 13:37
Published 19 сентября, 13:37
Modified 19 сентября, 14:25
Updated 19 сентября, 14:25
Так, в ночь на пятницу, 20 сентября, жителям южной части Башкирии придётся столкнуться с серьёзными заморозками. Как выяснили синоптики местного управления Росгидромета, температура воздуха в некоторых районах в тёмное время суток может упасть до -2°C… 0°C. В целом в пятницу жителям Республики стоит ждать облачной погоды с прояснениями. Местами пройдут осадки, днём столбики термометров будут не выше +15°C… +20°C. В Уфе возможны грозы и кратковременные дожди.
Спасатели также предупредили о тумане — из-за погодного явления на ряде дорог видимость снизится до 0,5 км.
В субботу, 21 сентября, местами также ждут небольшие дожди. Ночью синоптики обещают +6°C… +11°C, днём же потеплеет до +13°C… +18°C.