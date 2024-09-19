Погода в Башкирии заставит достать валенки и шубы

Так, в ночь на пятницу, 20 сентября, жителям южной части Башкирии придётся столкнуться с серьёзными заморозками. Как выяснили синоптики местного управления Росгидромета, температура воздуха в некоторых районах в тёмное время суток может упасть до -2°C… 0°C. В целом в пятницу жителям Республики стоит ждать облачной погоды с прояснениями. Местами пройдут осадки, днём столбики термометров будут не выше +15°C… +20°C. В Уфе возможны грозы и кратковременные дожди.