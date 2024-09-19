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Posted 19 сентября, 13:37

Published 19 сентября, 13:37

Modified 19 сентября, 14:25

Updated 19 сентября, 14:25

Погода в Башкирии заставит достать валенки и шубы

Погода в Башкирии заставит достать валенки и шубы

19 сентября 2024, 13:37
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Спасатели Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям сообщили в четверг, 19 сентября, о неблагоприятных погодных условиях в региона в ближайшие дни.

Так, в ночь на пятницу, 20 сентября, жителям южной части Башкирии придётся столкнуться с серьёзными заморозками. Как выяснили синоптики местного управления Росгидромета, температура воздуха в некоторых районах в тёмное время суток может упасть до -2°C… 0°C. В целом в пятницу жителям Республики стоит ждать облачной погоды с прояснениями. Местами пройдут осадки, днём столбики термометров будут не выше +15°C… +20°C. В Уфе возможны грозы и кратковременные дожди.

Спасатели также предупредили о тумане — из-за погодного явления на ряде дорог видимость снизится до 0,5 км.

В субботу, 21 сентября, местами также ждут небольшие дожди. Ночью синоптики обещают +6°C… +11°C, днём же потеплеет до +13°C… +18°C.

Бабье лето в Башкирии кончится сегодня
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Ранее Mkset сообщал о том, когда в Башкирии кончится бабье лето.

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