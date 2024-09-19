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Posted 19 сентября, 12:49

Published 19 сентября, 12:49

Modified 19 сентября, 13:03

Updated 19 сентября, 13:03

Хабиров объявил новые выплаты в Башкирии

Хабиров объявил новые выплаты в Башкирии

19 сентября 2024, 12:49
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
На встрече с активистами студенческого самоуправления руководитель Республики Башкортостан объявил о создании новой именной стипендии для студентов в четверг, 19 сентября.

В Башкирии стартует новая инициатива, которая призвана поддержать активную молодежь. Глава Республики Башкортостан сделал заявление во время встречи со студентами.

— Это актив студенческого самоуправления Башкортостана — лидеры студенческих советов, общежитий, руководители спортивных, культурных и волонтерских клубов. Они делают большое дело — защищают права студентов, следят за порядком в общежитиях и организовывают полезные мероприятия, — подчеркнул Хабиров.

Он отметил важность работы этих молодых людей, которые помогают своим сверстникам и берут на себя ответственность за других.

Новая именная стипендия будет вручаться студентам за их достижения в области общественной работы при условии высокой успеваемости.

— Учебу запускать нельзя, — добавил глава Республики.

Поручение о разработке механизма назначения стипендий уже было передано Министерству образования и науки.

Хабиров сделал ряд заявлений на инаугурации
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