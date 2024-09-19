Хабиров объявил новые выплаты в Башкирии

Posted 19 сентября, 12:49
Published 19 сентября, 12:49
Modified 19 сентября, 13:03
Updated 19 сентября, 13:03
В Башкирии стартует новая инициатива, которая призвана поддержать активную молодежь. Глава Республики Башкортостан сделал заявление во время встречи со студентами.
— Это актив студенческого самоуправления Башкортостана — лидеры студенческих советов, общежитий, руководители спортивных, культурных и волонтерских клубов. Они делают большое дело — защищают права студентов, следят за порядком в общежитиях и организовывают полезные мероприятия, — подчеркнул Хабиров.
Он отметил важность работы этих молодых людей, которые помогают своим сверстникам и берут на себя ответственность за других.
Новая именная стипендия будет вручаться студентам за их достижения в области общественной работы при условии высокой успеваемости.
— Учебу запускать нельзя, — добавил глава Республики.
Поручение о разработке механизма назначения стипендий уже было передано Министерству образования и науки.