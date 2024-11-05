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Жилье

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Ноябрь
Уфимцев обманули с жильем
5 ноября, 14:55
Башкирия становится бездомной
5 ноября, 09:53
Пять ошибок при планировке участка, которые могут обойтись вам в копеечку
1 ноября, 13:42
Цены на квартиры в Башкирии взлетели на треть
1 ноября, 05:00
Ипотеку под 5% вернули в Башкирии
1 ноября, 04:31
Октябрь
В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье
31 октября, 15:53
«Черный риэлтор» превратила в бомжей жителей Башкирии
31 октября, 07:03
Путин отменил налоги: кого это касается в Башкирии
30 октября, 04:35
Уфимцев расселят принудительно
21 октября, 11:25
Башкирию похвалили в Москве
21 октября, 08:36
Цены на жилье в Уфе растут сумасшедшими темпами
20 октября, 03:09
Названа цена квадратного метра жилья в Башкирии
16 октября, 10:57
В Уфе построят дом за ₽2,5 млрд
16 октября, 08:47
Цены на квартиры в Уфе бьют рекорды
16 октября, 04:55
Печальные новости про семейную ипотеку: как теперь купить жилье
14 октября, 08:35
Ипотека в Уфе доступна только 14,3% семей
7 октября, 07:50
Матери оставили детей без жилья в Башкирии
4 октября, 11:27
Подарки учителям в Уфе стали дороже на 27%
1 октября, 16:30
В Уфе скоро снесут десяток домов
1 октября, 16:01
Сентябрь
Высотки на могилах задумали строить в Уфе
29 сентября, 09:19

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