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Гостиницу за ₽100 млн построят в Башкирии

Гостиницу за ₽100 млн построят в Башкирии

12 августа 2024, 10:10
Фото: 1MI
Глава региона отдал без торгов участок под новый отель, соответствующий документ Радий Хабиров подписал 9 августа.

Руководитель Башкирии Радий Хабиров распорядился отдать ООО «Строитель» 17 тысяч «квадратов» земли в селе Толбазы Аургазинского района Башкортостана. Ранее в ходе «Инвестчаса» Хабиров обсуждал с директором предприятия проект нового комплекса, который получит название «Северный».

ТСК будет состоять из гостиницы, магазинов, центров оказания бытовых услуг и «ряда других объектов». Необходимый объём вложений в проект оценивали в ₽100 млн.

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Ранее, 12 августа, Хабиров отвечал на критику его политики по приватизации земель. Глава региона указал, что непонимание встречает частая раздача участков без проведения торгов. По этому поводу у руководителя республики разгорелся спор с подчинёнными.

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