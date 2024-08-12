Гостиницу за ₽100 млн построят в Башкирии

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 11:01
Руководитель Башкирии Радий Хабиров распорядился отдать ООО «Строитель» 17 тысяч «квадратов» земли в селе Толбазы Аургазинского района Башкортостана. Ранее в ходе «Инвестчаса» Хабиров обсуждал с директором предприятия проект нового комплекса, который получит название «Северный».
ТСК будет состоять из гостиницы, магазинов, центров оказания бытовых услуг и «ряда других объектов». Необходимый объём вложений в проект оценивали в ₽100 млн.
Ранее, 12 августа, Хабиров отвечал на критику его политики по приватизации земель. Глава региона указал, что непонимание встречает частая раздача участков без проведения торгов. По этому поводу у руководителя республики разгорелся спор с подчинёнными.