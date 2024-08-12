Хабиров предложил заработать мэру Уфы

Выслушав доклад о вовлечении земельных участков в оборот, Хабиров заявил, что предоставление их предпринимателям нужно продолжать упрощать. При этом руководитель региона упомянул, что нередко такой подход встречает критику как внутри Республики, так и со стороны его коллег.