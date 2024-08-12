Хабиров предложил заработать мэру Уфы

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Подчинённые Радия Хабирова просят его ужесточить условия получения земли под инвестпроекты в Уфе. Об этом руководитель региона сообщил на заседании с коллегами 12 августа.
Выслушав доклад о вовлечении земельных участков в оборот, Хабиров заявил, что предоставление их предпринимателям нужно продолжать упрощать. При этом руководитель региона упомянул, что нередко такой подход встречает критику как внутри Республики, так и со стороны его коллег.
— У нас на Инвестчасе был большой философский спор. Минзем[имущество Башкирии] предлагает ужесточить выделение земли. Я пока сторонник того, чтобы землю давать в более либеральном режиме Мы отдаём землю не просто так, а под инвестпроекты. Земля должна работать, — пояснил Хабиров.
В защиту своей позиции глава региона также заявил, что в Уфе «пока нет очереди», чтобы усложнять выдачу земли без торгов. За подтверждением своих слов Хабиров обратился к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, однако тот с руководителем не согласился.
— На самом деле, спрос достаточно высокий. Вот мы одно здание — объект культурного наследия — за ₽64 млн продали, — сказал Мавлиев.
— Иными словами, вы мне, типа, намекаете, что у вас есть очередь. Но на мой взгляд, мы ещё не дошли до пика, когда земля будет рваться. А вы, Ратмир Рафаилович, если видите такое — вы ведь зарабатывать на этом будете. Город будет зарабатывать, научится продавать эту землю, — подвёл итог Хабиров.
Как сообщал Mkset, в Уфе ранее продали памятник архитектуры «Дом Давыдова». Здание ушло с молотка за ₽63,9 млн. Судя по всему, именно о нём вёл речь Мавлиев в разговоре с Хабировым.