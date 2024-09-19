Бананы выросли в Башкирии

Как гласит документ, за неделю — к 16 сентября — цены на бананы взлетели на 3,9%, до 138,42 ₽ за 1кг. Вместе с тем на 1,8% подорожали твёрдые, мягкие и полутвёрдые сыры (709,22 ₽), а также на 1,33% фруктово-ягодные консервы для детского питания (до 517,75 ₽).