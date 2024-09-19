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Posted 19 сентября, 14:01

Published 19 сентября, 14:01

Modified 19 сентября, 14:23

Updated 19 сентября, 14:23

Бананы выросли в Башкирии

Бананы выросли в Башкирии

19 сентября 2024, 14:01
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Такие данные следуют из отчёта местного управления Росстата в четверг, 19 сентября.

Впрочем, речь в сообщении статистического ведомства идёт совсем не о достижениях башкирских аграриев, а лишь об очередном росте цен.

Как гласит документ, за неделю — к 16 сентября — цены на бананы взлетели на 3,9%, до 138,42 ₽ за 1кг. Вместе с тем на 1,8% подорожали твёрдые, мягкие и полутвёрдые сыры (709,22 ₽), а также на 1,33% фруктово-ягодные консервы для детского питания (до 517,75 ₽).

Впрочем, гораздо больше позиций в цене, напротив, потеряли. Так, сразу на 8,15% — до 36,67 ₽ — подешевела белокочанная капуста. Свекла потеряла в цене 6,74%, её средняя цена в супермаркетах региона к дате составления отчёта составляет 36,33 ₽. Стоиомсть картофеля упала за неделю на 4,89% — до 40 ₽ за кг.

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Ранее Mkset сообщал о том, что власти объяснили стремительный рост цен на продукты в Башкирии плохой погодой.

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