Бананы выросли в Башкирии

Posted 19 сентября, 14:01
Published 19 сентября, 14:01
Modified 19 сентября, 14:23
Updated 19 сентября, 14:23
Впрочем, речь в сообщении статистического ведомства идёт совсем не о достижениях башкирских аграриев, а лишь об очередном росте цен.
Как гласит документ, за неделю — к 16 сентября — цены на бананы взлетели на 3,9%, до 138,42 ₽ за 1кг. Вместе с тем на 1,8% подорожали твёрдые, мягкие и полутвёрдые сыры (709,22 ₽), а также на 1,33% фруктово-ягодные консервы для детского питания (до 517,75 ₽).
Впрочем, гораздо больше позиций в цене, напротив, потеряли. Так, сразу на 8,15% — до 36,67 ₽ — подешевела белокочанная капуста. Свекла потеряла в цене 6,74%, её средняя цена в супермаркетах региона к дате составления отчёта составляет 36,33 ₽. Стоиомсть картофеля упала за неделю на 4,89% — до 40 ₽ за кг.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти объяснили стремительный рост цен на продукты в Башкирии плохой погодой.