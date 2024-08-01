Элитный дом за ₽64 млн в Уфе продали

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 06:04
«Дом Давыдова» в Уфе ушёл с молотка за ₽63,9 млн. Новым собственником стало ООО «Молл». Речь идёт об одной из построек в целом комплексе исторических зданий — оно расположено по Карла Маркса, 18.
Двухэтажный дом был построен ещё в XIX веке. Сегодня оно никем не эксплуатируется и находится в упадке. Чтобы не потерять архитектурный облик, строению требуются работы по сохранению — их и возложат на плечи нового собственника. Кроме того, победителю торгов предстоит обеспечить надлежащую охрану объекта.
Как сообщал Mkset, о предстоящем аукционе стало известно ещё в начале июля. Начальная цена здания составляла всего 1₽.
Напомним, в 2020 году объект культурного наследия пострадал от пожара — пламя объяло первый этаж здания. Городские власти тогда отделались штрафом в ₽100 тысяч.