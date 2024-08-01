Элитный дом за ₽64 млн в Уфе продали

Двухэтажный дом был построен ещё в XIX веке. Сегодня оно никем не эксплуатируется и находится в упадке. Чтобы не потерять архитектурный облик, строению требуются работы по сохранению — их и возложат на плечи нового собственника. Кроме того, победителю торгов предстоит обеспечить надлежащую охрану объекта.