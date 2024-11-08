Инвестиции

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Ноябрь
Черные кредиторы наводнили Башкирию
8 ноября, 11:22
Ипотека в Башкирии скоро обвалится
1 ноября, 14:27
Октябрь
В Башкирии вложат ₽152 млн в бургеры
27 октября, 05:35
Мужская измена разорила семью из Уфы
24 октября, 08:28
Бухгалтер потеряла ₽4,5 млн в Уфе
22 октября, 07:18
Выступление Путина в Уфе — главное
18 октября, 06:53
Путина просят вмешаться в борьбу за «Золотой Запас» Башкирии
14 октября, 06:01
Бюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогами
8 октября, 06:31
Курорт за ₽10 млрд построят под Уфой
4 октября, 07:28
Утильсбор в России: кому придется платить
2 октября, 12:39
Сентябрь
Башкирия сохранила кредитный рейтинг
30 сентября, 11:01
Что построят под Уфой за ₽200 млрд
25 сентября, 16:09
Москва выделила Башкирии всего ₽45 млн
25 сентября, 11:39
Медик оказалась в эпицентре криминального скандала в Башкирии
20 сентября, 08:54
Хабиров посмотрел Центр фехтования за ₽1 млрд
19 сентября, 17:39
Всего за ₽1 отдают порты в Башкирии
19 сентября, 06:20
Свою «Розу Хутор» придумали в Башкирии
12 сентября, 12:11
Правительство Башкирии ушло в отставку полностью
12 сентября, 10:13
Видео. Хабиров сделал ряд заявлений на инаугурации
12 сентября, 07:39
В Башкирии снесут более 500 домов
10 сентября, 04:54

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