Элитную усадьбу сбросят с баланса Уфы

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В Уфе проведут приватизацию усадьбы Одинцовых — двухэтажного здания 1870-х годов постройки, признанного объектом культурного наследия. Власти города выставили памятник архитектуры по начальной цене в ₽6,61 млн.
Описание лота на портале государственных аукционов гласит, что заявки от желающих приобрести объект будут приниматься до 6 сентября 2024 года. Нового собственника же выберут 11 сентября. Шаг аукциона составляет ₽330 500.
В обязанности владельца, помимо прочего, войдёт поддержание объекта в надлежащем состоянии, чтобы оно не потеряло свой облик.
Ранее Mkset сообщал о том, что в центре Уфы произошёл пожар в «усадьбе Поповых». Историческое здание используется как жилое и горит уже второй раз в 2024 году.