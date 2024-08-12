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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Элитную усадьбу сбросят с баланса Уфы

Элитную усадьбу сбросят с баланса Уфы

12 августа 2024, 09:58
Фото: Google Maps
Постройка в центре столицы Башкирии уйдёт с молотка за ₽6,6 млн, такая цена указана в аукционных документах городских властей.

В Уфе проведут приватизацию усадьбы Одинцовых — двухэтажного здания 1870-х годов постройки, признанного объектом культурного наследия. Власти города выставили памятник архитектуры по начальной цене в ₽6,61 млн.

Описание лота на портале государственных аукционов гласит, что заявки от желающих приобрести объект будут приниматься до 6 сентября 2024 года. Нового собственника же выберут 11 сентября. Шаг аукциона составляет ₽330 500.

В обязанности владельца, помимо прочего, войдёт поддержание объекта в надлежащем состоянии, чтобы оно не потеряло свой облик.

«Был поджог»: в Уфе горела «усадьба Поповых»
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Ранее Mkset сообщал о том, что в центре Уфы произошёл пожар в «усадьбе Поповых». Историческое здание используется как жилое и горит уже второй раз в 2024 году.

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